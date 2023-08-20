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  4. 'Banyodan 1 dakika erken çıkın' uyarısı gelmişti! Bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi

'Banyodan 1 dakika erken çıkın' uyarısı gelmişti! Bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi

20.08.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan sıcaklıklarla beraber su kullanımı arttı. Yağışsız bir dönemden geçiyor olmamız da su seviyelerini tehlikeli boyutlara ulaştırdı. Geçtiğimiz günlerde İSKİ, İstanbullulara seslenerek su tasarrufu uyarısında bulunmuş ve bir dizi önlemi paylaşmıştı. Kuraklık tehdidinin devam etmesi üzerine bir açıklama da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

'Banyodan 1 dakika erken çıkın' uyarısı gelmişti! Bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi

İstanbullular dikkat! Barajlardaki su seviyesi geçtiğimiz günlerde yüzde 33'lere ulaşmıştı. Yağışsız geçen günlerin etkisiyle İstanbullu vatandaşlara su kullanımı konusunda tasarruf çağrısı yapışmış ve "Banyodan bir dakika erken çıkın" denilmişti. Su seviyelerindeki korkutan tablo devam ediyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşlara tasarruf çağrısı yapıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKOM verilerine göre İstanbulumuzda önümüzdeki hafta da yağışsız geçecek. Tüm vatandaşlarımızı su kullanımında çok daha dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyorum. Kuraklık tehlikesi kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

İSKİ DE UYARMIŞTI

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da bu yaz aşırı kurak bir dönem yaşandığı, su arzının devamlılığı için kullanım alışkanlıklarının değiştirilerek suyun dikkatli harcanmasının önem arz ettiği belirtildi. Kentteki barajlarda genel doluluk oranının yüzde 33 seviyelerine kadar düştüğü aktarılan açıklamada, İSKİ'nin hem su sarfiyatını azaltacak hem de aile bütçesine katkı sağlayacak su tasarrufu önerilerine yer verilmişti.

AKAN SUDAN YÜZDE 50 TASARRUF EDİLEBİLİR

Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, damlatan muslukların tamir ettirilmesiyle yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasının önleneceği ifade edilmişti.

Açıklamada, muslukların altında bulunan vanaların bir miktar kısılması veya musluk başlıklarına perlatör takılmasıyla akan suda yüzde 50 tasarruf sağlanacağına işaret edilmişti.

Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceği vurgulanan açıklamada, öneriler şöyle sıralandı:

"Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin. Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın, yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın. Duş esnasında sabunlanırken suyu açık bırakmayın. El ve yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk sürekli açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun 75'inin boşa gittiğini unutmayın. Kombinin suyu ısıtmasını beklerken akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın. Bulaşıklarınızı elde değil makinede yıkayın, her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun. Çamaşırlarınızı elde değil makinede yıkayın, yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın. Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içinde yıkayın."

iskiç

"HALILARI SİLMEYİ TERCİH EDİN"

Açıklamada, evde kullanılan arıtmaların çıkış suyunun biriktirilerek temizlikte kullanılması tavsiye edilmişti.

İSKİ'nin İstanbul'a sağladığı suyun, yeni tip ev içi tesisat kullanılmışsa ya da depolar en az 6 ayda bir temizleniyorsa sağlıklı ve güvenli olduğu belirtilen açıklamada, "Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde yapın, buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın. Arabalarınızı akan su ile değil kova ve fırça yardımıyla yıkayın. Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin. Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ'ye bildirin." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, tüketilen her bir malzemenin üretiminde su kullanıldığı, israf edilen her şeyin su kaybına sebep olduğu aktarılarak, İSKİ faturasının da kağıt yerine SMS ya da e-posta ile ulaştırılmasını sağlayan "Dijital Fatura" uygulamasına geçilebileceği kaydedilmişti.


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Ekrem İmamoğlu İstanbul su

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