Banyodan gelen kötü kokulardan kurtulmanızı sağlayacak ipuçları/ürünler

Düzenli olarak yaptığınız banyo temizliğiniz ile bakteri oluşumunun önüne geçerek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ancak bazen yaptığınız hatalardan, bazen ise tesisatın bozulması gibi elinizde olmayan sebepler yüzünden oluşan kötü kokular epey can sıkıyor. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz ilk şey, karbonat ve sirkeyle bu kokuyu gidermek. Ayrıca, düzenli olarak temizlediğiniz banyonuzu günlük olarak havalandırmalı, birikmiş virüs ve bakterileri ortamdan uzaklaştırmalısınız. Peki başka neler yapabilirsiniz?

1. Bu kese banyonuza gelecek!

Wellnax’ın kötü kokularla savaşmak için geliştirdiği ürünlerinden olan Karışık Seri Koku Kesesi, banyonuzdaki dolap ve çekmecelere koyduğunuzda muhteşem kokusunu tüm ortama yayacak kadar etkili bir ürün. Yavaş dağılma özelliği ile banyonuzu uzun süre ferahlatabilecek Wellnax sayesinde istenmeyen kokuları yok edebilir, şık tasarımı sayesinde de dekorasyonunuza hoş bir katkı yapabilirsiniz. İçeriğindeki doğal kum sayesinde kokusunu uzun süre muhafaza eden bu ürünle banyonuza ferahlık getirebilir ve büyüleyici 5 farklı kokunun keyfini çıkarabilirsiniz.

Wellnax Karışık Seri Koku Kesesi’nin aradığınız ürün olduğunu düşünüyorsanız detaylıca incelemek ve satın almak için tıklayın!

2. Giderlerle baş edebilecek bir güç arayanlara!

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yaptığınız temizliğe güveniyor ancak yine de gider kokusundan kurtulamıyorsanız, bu kokunun banyonuza dolmasını engelleyecek bir ürüne ihtiyacınız var. Hemoton Gider Tıpası gibi basit ve kullanımı kolay bir ürün ile kötü kokuların önüne geçebilir, böylece uzun yıllar boyunca banyonuzun mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. Yüksek kalite silikondan üretilen, dayanıklı ve hafif Hemoton Gider Tıpası, kolay aşınmayan ve yumuşak dokusuyla giderinize kolayca tutunarak kokunun önüne geçer. Şık tasarımlı bu tıpayı istediğiniz zaman takıp çıkarabilmeniz de bir diğer güzelliği.

Bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

3. Tuvalet kâğıdınıza yaratıcılığınızı katın!

Banyonuzu hoş kokuların sarmasını sağlayacak yollardan bir diğeri, tuvalet kâğıdı rulonuza damlatabileceğiniz esansiyel yağlar! Onlarca çeşidi olan ve mükemmel kokulu yağlardan dilediğinizi seçebilir, tuvalet kâğıdı değiştirdikçe yeni ruloya birkaç damla damlatarak banyonuzdaki kötü kokuların yerini hoş kokulara bırakmasını sağlayabilirsiniz. Buna alternatif olarak, kokulu tuvalet kâğıtlarını da deneyebilirsiniz. Tuvalet kâğıdında kalite gözetiyor, aynı zamanda parfümlü bir tuvalet kâğıdı kullanmak istiyorsanız, Solo Parfümlü Tuvalet Kâğıdını edinerek banyonuzdaki çiçek kokusunun keyfini yaşayabilirsiniz.

Banyonuzu çiçek bahçesine çevirecek Solo Parfümlü Tuvalet Kâğıdını satın almak istiyorsanız tıklayın!

4. Kendisi küçük, etkisi büyük!

Banyonuzdaki kötü kokularla savaşacak bir diğer ürün Febreze Hava Ferahlatıcı! Herhangi bir güç kaynağına gerek duymadan banyonuzda kesintisiz bir ferahlık hissi sağlayacak bu ürünü 45 gün boyunca kullanabilirsiniz. Böylece istenmeyen kokuların oluşumuna uzun süre engel olabilirsiniz. Kötü kokuların banyonuza yerleşmesini engellemesinin yanı sıra, ferah ve hafif kokusuyla her girişinizde sizi büyüleyecek Febreze Hava Ferahlatıcı, tam da aradığınız ürün olabilir! Arkasındaki butona basarak kolaylıkla çalıştırabilir ve banyonuzu Febreze ferahlığına teslim edebilirsiniz.

Bu ürünü daha yakından incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

5. Yalnızca kokusuna değil rengine de bayılacaksınız!

Sıradanın dışına çıkmayı sevenlerdenseniz, Rulopak sizin için mükemmel bir ürünle geliyor. 30 gün boyunca etkili olan ve banyonuza koyduğunuz an muhteşem mango kokusunun her yeri saracağı Rulopak Mini Koku Giderici, banyolarınız için kullanabileceğiniz ideal ürünlerden biri. Ortamdaki kötü kokuları hapsederek ortadan kaldıran, kir ve leke tutmayan bu koku giderici ile kesintisiz bir ferahlık hissi yaşayacaksınız. Yalnızca banyolarınızda değil, evinizin her bir köşesinde kullanabileceğiniz bu ürün sayesinde kötü kokulardan kurtulabilir ve banyonuzu evin en keyifli alanlarından birine dönüştürebilirsiniz!

Bu ürünü detaylıca incelemek ve satın almak için tıklayın!

6. Airwick kalitesinden şaşmak istemeyenlere!

Cihazlara göre hem daha az maliyetli hem de daha basit bir yolla çözüm üreten çubuklu oda kokuları, banyonuzdaki en büyük yardımcınız olmaya geliyor! Özellikle küçük alanlarda çok daha yoğun bir şekilde yayılan bu büyüleyici çubuklarla kötü kokuların önüne geçmek istiyorsanız, Airwick Life Scents teknolojisiyle üretilmiş kokulu çubuklar tam size göre! Kırmızı meyve, lavanta ve tatlı meltem kokularının değişimine tanık olabilir, bu üç farklı kokunun büyüsüne kendinizi teslim edebilirsiniz. Sizi etkisi altına alırken, yaydığı mükemmel aromaların da kötü kokulara korku salacağından şüphe yok!

3 farklı kokuyu tek bir ürünle deneyimlemek istiyorsanız Airwick Kokulu Çubukları satın almak için tıklayın!

7. Basit ama etkili bir çözüm!

Klozetinizi güzelce temizlemenize rağmen temizlikte eksik kalan bir şeyler mi var? Bref Klozet Bloğu, temizliğinize son noktayı koyacak ürün olabilir. Sterilizasyon konusunda devrim niteliğindeki ürünlerden olan klozet blokları, klozetinizde leke oluşumuna engel olup temizlerken aynı zamanda banyonuza harika kokular yayarak kötü kokularla savaşmanızı sağlıyor. Paketini açtığınız anda manolya kokusuyla kendinize geleceğiniz Bref Klozet Blok'unun plastik kolunu klozetinizin istediğiniz yerine getirdikten sonra bırakın. Böylece, blok klozetin üst kısmını sararak tutunacak. 500 sifona kadar dayanabilen Bref bloklarını 8 hafta boyunca kullanabilirsiniz.

Bu ürünü detaylıca incelemek ve satın almak için tıklayın!

8. Sabundan gelen huzuru hissedin!

Banyonuzdaki kötü kokularla savaşmanızın bir diğer yolu, kokulu sabunlar kullanmak olabilir. Bulunduğu ortama kokusunu yayan ve hoş bir ferahlık hissi yaratan Duru Fresh Sensations Çiçek Tazeliği Sabunu ile hem etkili ve doğal bir temizlik deneyimi yaşayabilir, hem de ortamınıza güzellik katabilirsiniz. Zenginleştirilmiş formülüyle el ve cilt temizliğiniz için gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu ürün, bol köpüğü ve rahatlatıcı çiçek kokusuyla cildinizi ve banyonuzu baştan yaratacak!

Duru Fresh Sensations Çiçek Tazeliği Sabunu ile kendinizi şımartırken banyonuzu korumak istiyorsanız, bu ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın!

9. Mum terapisine hazır olun!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Küçük alanlarda büyük sonuçlar elde etmek için kullanabileceğiniz ürünlerden bir diğeri kokulu mumlar! Scent-Hi Kokulu Mum Seti'nin dinginleştirici etkisinin yanında şık tasarımıyla da banyonuzda arzu ettiğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz. 3 ayrı parçadan oluşan ve farklı aromalarla oluşturulmuş mumlar içeren bu set sayesinde günün yorgunluğunu üstünüzden atabilir, daha temiz ve hoş bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Yaktığınızda banyonuzdaki kötü kokuları çekecek olmasının yanı sıra yanmadığı zamanda dahi ortama hoş kokusunu yayarak size ferah bir banyo deneyimi sunabilir.

Bu ürünü merak ediyorsanız daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

10. Buzul esintisiyle kesin çözüm!



Kötü kokularla mücadeledeki en klasik çözümlerden biri ise oda spreyleri! Basit kullanımı ve anında çözüm sunması sebebiyle herkesin tercih listesinde üst sıralarda olan oda spreyleri, Febreze’in koku giderme teknolojisiyle bir araya gelince daha da mükemmel bir hale geliyor. İnatçı kötü kokuları yok ederek sizi günün karmaşasından koparıp Himalaya’nın el değmemiş ferahlığına götürecek Febreze Platinum Efsanevi Himalaya Oda Spreyi ile banyonuzda eşsiz bir ferahlık yakalamanız garanti gibi gözüküyor!

Banyonuzda harikalar yaratmak istiyorsanız bu ürünü daha yakından incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!