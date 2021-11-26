Banyonuz hiç olmadığı kadar temiz olacak! Beyaz sirke mucizesi

Banyonuz yalnızca yoğun kullanım sonucu değil, bulunduğunuz bölgedeki suların kireç seviyesi sebebiyle de çabucak kirleniyor. Temizlemek istediğiniz tüm alanlarda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz beyaz sirke ile banyo fayanslarınızdan duş kabininize kadar her yeri rahatlıkla temizleyebilir, aynı zamanda beyaz sirkenin parlatıcı gücünün banyonuzda hüküm sürmesini sağlayabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İşte detaylar...

LAVABO VE MUSLUĞUNUZDAKİ KİREÇLERDEN KURTULUN

Sudaki kireç ve ellerinizi yıkarken kullandığınız sabun kalıntıları yüzünden sıklıkla lekelenen musluklarınızı beyaz sirke kullanarak parlatabilirsiniz.

Beyaz sirke döktüğünüz süngerle musluğunuzu iyice ovalayın. Aynı şekilde lavabonuzu da temizleyin. Tüm lekeler temizlendiğinde temiz suyla durulayın.

Beyaz sirkeyi püskürtebileceğiniz bir kaba koyup uygulamanız da mümkün.

DUŞUNUZUN TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİN

Duş perdesi, küvet veya duşakabin fark etmeksizin banyodaki her alanın derdi genellikle benzer. Kişisel temizliğiniz için kullandığınız kimyasal içerikli maddeler ve suyunuzdaki kireç sebebiyle lekelenen bölgeleri temizlemeniz ise çok kolay, endişelenmeyin!

Duş perdesi kullanıyorsanız, düzenli olarak çamaşır makinesinde yıkayın ve deterjan gözüne ekleyeceğiniz beyaz sirkeyle tertemiz olmasına yardımcı olun.

Küvet kullanıyorsanız, küvet deliğini tıkayarak içine karbonat dökün ve beyaz sirkeyle köpürtün. Sıcak su doldurup bir süre bekledikten sonra tıkadığınız deliği açarak suyu tahliye edin. Ilık suyla durulayın.

Duşakabin kullanıyorsanız, su ile sirkeyi karıştırarak elde ettiğiniz sıvıyı püskürtün. Sünger veya bez yardımıyla ovalayarak temizleyin.

KLOZET TEMİZLİĞİNİZ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR

Banyo temizliğindeki en önemli noktaların başında klozet temizliği geliyor. Sağlığınızı korumak için derinlemesine temizlemelisiniz.

Gece yatmadan önce klozetinizin içine dökeceğiniz 1-2 bardak beyaz sirkeyi sabaha kadar bekletin. Sabah sifonu çektiğinizde klozetinizin içinin tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Diğer yüzeyleri ise beyaz sirkenin temizleyici gücüne bırakın ve asidik özelliği sayesinde mikroplardan kurtulun.

FAYANSLARINIZDAKİ KÜFLERE ELVEDA DEYİN