Banyonuzu hiç görmediğiniz araç gereçlerle daha şık ve düzenli hale getirin

Evinizdeki her alan, mekanın kullanım özelliklerine uygun olan mobilya ve aksesuarlarla daha kullanışlı bir yer haline gelebiliyor. Küçük mekanları sıra dışı ürünlerle şık ve düzenli bir hale getirerek modern bir görünüm yakalamanız mümkün. Özellikle banyolarınız için tercih edeceğiniz ürün alternatifleri ile mekanın daha kullanışlı ve şık görünmesini sağlayabilirsiniz. Göz atacağınız küçük ve pratik ürünlerle daha konforlu bir banyo yaratmaya ne dersiniz?

1. Pratik ürünlerle düzen sağlayın

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Duş alırken pek çok kozmetik ve bakım ürününe ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Kullandığınız ürünlerin derli toplu durmasını sağlamak ve mekanın dağınık görünmesini engellemek için kolay monte edilebilen vantuzlu duş raflarından yardım alabilirsiniz. Duvara zarar vererek monte edilen rafların aksine duş başlığına yerleştirerek kullanabileceğiniz Bosphorus Banyo Rafı'nı vantuzları yardımıyla sabitleyebilirsiniz. Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş gövdesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz ürün; iki raf, iki askılık ve bir havlu bölümünden oluşuyor. Bosphorus Banyo Rafı'nı kullanarak yer tasarrufu sağlayabilir, böylece şık bir banyoya sahip olabilirsiniz.

2. Küçük banyolar için kullanışlı çözümler

Küçük banyoları daha ferah mekanlara dönüştürmek mümkün. Banyonuzu, kullanışlı ürünler tercih ederek en iyi şekilde düzenleyebilirsiniz. O kullanışlı ürünlerden olan Katre Dizayn Klozet Üstü Banyo Düzenleme Rafı, banyonuzu maksimum verimle kullanmanıza olanak sağlıyor. Klozetin bulunduğu duvara sabitleyeceğiniz bu ürün ile hem estetik hem düzenli bir banyoya sahip olabilirsiniz. Her zaman elinizin altında yer almasını isteyeceğiniz pek çok ürünü, bu raf sistemi sayesinde düzenli bir şekilde konumlandırabilirsiniz. Dilerseniz havlu, tuvalet kağıdı ya da bakım ürünlerinizi yerleştirmek için kullanabilir dilerseniz temizlik ürünlerini daha düzenli bir sistemle burada depolayabilirsiniz.

3. Bakım ürünleriniz tek bir yerde

Cilt ve vücut sağlığınız için çok fazla ürün kullanıyorsanız ve ürünlerin yarattığı kalabalıktan şikayetçiyseniz Bino Home Garden'ın Banyo Düzenleyicisi tam size göre. Paslanmaz çelik ve akrilik malzemeden üretilmiş şık düzenleyici sayesinde bakım ürünlerinizi estetik bir şekilde organize edebilirsiniz. Lavabo tezgahı ya da çamaşır makinesi üzerine yerleştirebileceğiniz düzenleyici, iki katlı tasarımıyla pek çok eşyayı toparlayarak hoş bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca düzenleyicinin altında yer alan ayaklar, bulunduğu zeminin çizilmesini engelliyor. Tercih edeceğiniz parçayla, dağınık görünümleri daha estetik çözümler ile buluşturarak şık ve modern bir stil yakalayabilirsiniz.

4. Bu ürünle hijyen sağlamak çok kolay

Banyo gibi alanlarda kolay temizlenebilen, yüksek hijyen sağlayan ve bakteri barındırmayan ürünler herkesin favorisi. Klasik ve sert kıllı tuvalet fırçalarının aksine silikon bir görünüme sahip olan Sentor Tuvalet Temizleme Fırçası, hem malzeme tercihi hem renk seçenekleriyle sıradan tuvalet fırçalarının modern bir alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Yumuşak dokusu ile klozetin her yerine kolayca ulaşım sağlayan ürün sayesinde tuvaletiniz her zaman temiz ve hijyenik olacak. Kolay temizlenebilir yüzeyi sayesinde uzun yıllar rahatlıkla kullanabilen fırça, alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. Uzun ve dar yapısıyla yer kaplamayan ürün, hafif olmasıyla da kolay kullanım sağlıyor.

5. Böyle bir ürünle daha önce karşılaşmadınız

Solustre Otomatik Sabunluk, banyonuzda ekstra hijyen sağlayacak ve sizi sabun kalıntısı temizlemekten kurtaracak bir ürün. Ürün tasarımıyla da klasik sabunluklardan çok farklı. Daha modern ve sıra dışı bir tarza sahip olan bu sabunluk ile banyonuzu daha havalı bir yer haline getirebilirsiniz. İçerisinde yer alan mekanizma sayesinde cihaza dokunmadan ihtiyacınız olan sabuna kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Farklı renk seçenekleri ve modern çizgisiyle dikkat çeken parçayı sadece sıvı sabunlar için değil; saç kremi, losyon, şampuan ve benzeri gibi ürünler için de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

6. Banyonun jokeri olacak bir ürün

Çok amaçlı parçaları banyoda da ortamın dağınıklığını toparlamak amacıyla değerlendirmek mümkün. O parçalardan biri olan Weblonya Orginizer Banyo Rafı, doğal kumaşlar kullanılarak tasarlanmış sepet görünümüyle banyonuza sade bir hava katıyor. Rafın üç bölmeden oluşan tasarımı sayesinde pek çok ürünü farklı kategorilere ayırabilirsiniz. Dilerseniz kirli çamaşırlarınızı biriktirmek için dilerseniz yedek havlu ve temizlik bezlerinizi depolamak için bu düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Ayrıca banyo dolabına sığdıramadığınız bez, sünger, lavabo fırçası gibi temizlik gereçlerini de kullanışlı raf sistemiyle düzenli bir şekilde depolayabilirsiniz. Bu raf sistemiyle banyonun düzenli görünümünü daima koruyabilirsiniz.

7. Eğlenceli bir çözüm önerisi

Banyoda yer tasarrufu sağlamak için pratik kanca askılardan yardım alarak daha geniş bir kullanım alanı yaratabilirsiniz. Siz de aynı düşüncedeyseniz alışılmışın dışında tasarımı ile fark yaratan bu ürüne bayılacaksınız! Qswl Hayvan Figürlü Duvar Kancası ile banyo havlusu ve bornoz gibi ürünleri banyonuza rahatça asabilirsiniz. Herhangi bir delme işlemine gerek kalmadan; ürünün arkasında yer alan yapışkan vantuzlar sayesinde askıyı dilediğiniz yere monte ederek kullanabilirsiniz. Farklı renk ve figür seçenekleri sunan kanca, zemin türü fark etmeksizin her yüzeye kolayca yapışıyor. Kancaları dilerseniz kapı arkasına dilerseniz direkt olarak duvara sabitleyebilirsiniz.

8. Bu ürün hayatınızı kolaylaştıracak

Bir diğer sıra dışı ve kullanışlı ürün alternatifi ise musluklarınız için tercih edebileceğiniz bir aksesuar. Fustyshop Üç Fonksiyonlu Musluk Başlığı, lavabo musluklarınız için tercih edebileceğiniz pratik bir ürün. Banyo lavabonuzda yer alan muslukların ağzına monte edebileceğiniz bu ürün sayesinde su yoğunluğunu dilediğiniz kademede ayarlayabilirsiniz. Ayrıca başlıkta yer alan bilyeler sayesinde 360 derece hareket kabiliyetine sahip olan bu ürün, temizlik ve cilt bakım rutinlerinizin de en önemli yardımcısı olacak. Çok fonksiyonlu musluk başları ile klasik lavabo bataryalarının oluşturduğu sıkıcı görüntüden kurtularak modern ve kullanışlı bir musluğa sahip olabilirsiniz.

9. Banyo aksesuarlarınız da estetik olmalı

Duvara monte edilerek kullanılan tuvalet kağıdı aparatlarından sıkıldıysanız bu ürün tam size göre! Krom malzemeden üretilmiş gövdesi sayesinde uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceğiniz Okyanus Home WC Kağıtlık ve Çöp Kovası, tüm ihtiyaçlarınızı aynı anda karşılayacak kullanışlı bir ürün. Yer kaplamayan ince tasarımıyla hoş bir görünüm katan aparat, geniş bir çöp haznesi barındırıyor. Çöp kovasının üzerinde yer alan tuvalet kağıdı tutacağı ise ürünün işlevselliğini artıran özelliklerden biri. Ayrıca ürünün en üstünde yedek tuvalet kağıtları için de bir bölüm yer alıyor.

10. Teknolojik, pratik ve kullanışlı

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Günün en son rutini olan diş fırçalama her yaştan insan için önemli bir adım. Kullanışlı ve pratik ürünlerle bu alışkanlığı kalıcı bir hale getirmek ve devam ettirmek mümkün. Zeeree Otomatik Diş Macunu Dağıtıcı ve Diş Fırçası Tutucu, pratik tasarımıyla herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir ürün. Otomatik diş macunu veren cihaz, israfı önleyerek kişilerin öngörülen miktarda ürün tüketmesini sağlıyor. Ayrıca tüm diş fırçaları için ayrı askı aparatı bulunan iç haznesi sayesinde fırçanın üzerinde oluşan toz ve bakteri birikintilerini engelleyerek fırçanızın steril kalmasını sağlıyor.