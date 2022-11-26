Banyonuzu sıcacık hale getirmenizi sağlayacak en iyi havlupan ve markaları

Son yıllarda çok popüler olan havlupanlar işlevselliği ile fark yaratıyor. Eğer "Havlupan nedir?" diye soranlar varsa onu da hemen belirtelim. Havlupan radyatör, mutfak ve banyo gibi kullanım alanı dar olan mekânlarda duvar diplerine monte edilen ve az yer kaplayan parçalara verilen isim. İşte, banyo malzemelerinizi hızla kurutacak ve banyonuzu sıcacık hâle getirecek havlupan çeşitleri!

1. Şık ve dekoratif: Purmo 800x500 mm Düz Krom Havlupan

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Konforlu bir banyoya sahip olmayı kim istemez ki? Purmo 800x500 mm Düz Krom Havlupan, bu konforu size yaşatmaya aday. Yüksek kaliteli krom yüzeyi sayesinde uzun yıllar banyonuza estetik katacak model oldukça şık. 80x50 santimetrelik ebatıyla 4-6 m²'lik bir banyoyu rahatlıkla ısıtabilir. Havlularınızı ve bornozlarınızı kısa sürede kurutacak ürün, banyonuzun demirbaşı olur. Beş yıl garantili olarak temin edeceğiniz ürünün iki kollektör arasındaki aks ölçüsü 455 milimetre olacak şekilde üretilir. Sıcak ve konforlu bir banyo için ürünü inceleyin, deriz.

2. Sıra dışı tasarımıyla: Elektrad Elektrikli Havlupan Siyah Krom 50x70 cm

Sıra dışı tasarımı ve şıklığı ile banyonuzda fark yaratacak ELEKTRAD Elektrikli Havlupan Siyah Krom 50x70 cm, krom/antrasit renkli tasarımı ile göz zevkinize hitap eder. 400 Watt gücünde çalışan ürün, etkili bir ısıtma sağlar. 50x70 santimetrelik havlupan ölçüleri ile fazla yer kaplamaz ve banyonuzda size alan açar. IP sınıfı IP44 sınıfına mensup olan ürün, sağlam yapısı ile uzun yıllar banyonuza eşlik eder. Elektrikli ve patentli havlupan, kolay temizlenebilen yapısıyla da kalbinizi kazanır. Havlupanı siz de beğendiyseniz ürüne şans verebilirsiniz.

3. Kaliteli ve kullanışlı: ECA 5/11 Krom Havlupan

Beş yıl garanti kapsamında olan havlupan banyonuzu taçlandırmaya aday! Dekoratif ve kullanışlı bir havlupan arayışınız varsa ECA 5/11 Krom Havlupan, sizin için doğru seçim olabilir. 50x110 santimetre ebatında üretilen havlupan oldukça işlevsel ve şık. Yüksek boyu sayesinde özellikle kısıtlı alanlarda kurtarıcınız olur. 22 borudan oluşan ürünle hem banyonuz hem banyo malzemeleriniz sıcacık kalır. Eğer "En iyi havlupan hangisi?" diye düşünüyorsanız ürünü tercih edebilir, banyonuza şık ve kullanışlı bir havlupan ekleyebilirsiniz.

4. Şık ve modern tasarım: Weber Dizayn Havlupan

Şık ve modern bir havlupanla banyonuzda fark yaratmanız çok kolay. Weber Dizayn Havlupan, banyonuza dekoratif bir dokunuş yapar. 50x140 santimetre olarak üretilen havlupan, enerji tasarrufu olmasıyla bütçe dostu bir seçenek. Beyaz rengi ile birçok banyoya uyum sağlayan model, aynı zamanda mekâna aydınlık bir görünüm katar. Ortamı sıcacık hâle getirecek ve ıslak havlularınızı kolaylıkla kurutacak ürün, 10 yıl garantili olarak temin edilir. Banyonuzu kullanışlı bir havlupanla taçlandırmak istiyorsanız ürünü incelemenizde fayda var.

5. Banyonuza değer katın: Radiva Haiti Havlupan

Banyonuzun havasını değiştirecek Radiva Haiti Havlupan, şık ve dekoratif bir görünüme sahip. Çelik malzemeden üretilen havlupan, dayanıklı olduğu için uzun ömürlü kullanım vadeder. 60x80 santimetre olarak tasarlanan ürünün aks aralığı 55,5 santimetre. Mat siyah boya ile kaplanan havlupan, 13 adet yatay borudan oluşur. Kaliteli ürün, montaj seti ile kutu içerisinde teslim edilir. Eğer "Havlupan nasıl takılır?" diye soruyorsanız onu da belirtmeden geçmeyelim. Havlupanların montaj işlemlerinin tüm güvenlik şartları ve kuralları gözetilerek yapılması gerekir. Dolayısıyla ürünün işin uzmanları tarafından montajlanması büyük önem taşır.

6. Kalitesinden ödün vermez: Demirdöküm 5/10 Krom Havlupan

Sırada Demirdöküm imzasını taşıyan modern ve estetik bir havlupan var. Demirdöküm 5/10 Krom Havlupan, kalitesiyle uzun yıllar banyonuzu taçlandırır. En iyi havlupan çeşitleri arasında bulunan ürün, banyonuzda ihtiyacınız olan konforu sağlar. Krom rengiyle birçok armatüre uyacak ürünle banyonuzda bütünlük oluşturmanız hiç zor değil. Havlupan kullananlar tarafından sıklıkla sorulan "Havlupanın havası nasıl alınır?" sorusuna cevap verecek olursak peteğin üst yan tarafındaki hava alma yerini tornavida ile çevirip hafifçe gevşetmeniz gerekir. Bu esnada petekte bulunan havanın çıkış sesini duyabilirsiniz. Ardından gelen su damlacıklarını bezle sildikten sonra tornavida ile hava alma yeri tekrar sıkılır.

7. Raflı havlupanın konforunu yaşayın: Duffmart Practical Havlupan Havlu Radyatör

Gold renkli tasarımlardan hoşlananlar için sırada harika bir ürün var. Duffmart Practical Havlupan Havlu Radyatör, şık ve dekoratif görünümüyle göz kamaştırıyor. Üst kısmı raflı olarak tasarlanan havlupana yedek havlularınızı rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. 50x110 santimetre boyutunda üretilen havlupan, banyonuzu ısıtmanın yanı sıra havlu ve bornozlarınızın da kısa sürede kurumasını sağlıyor. 12 borudan oluşan havlupanın 46 santimetre aks mesafesi bulunuyor. Alışılmışın dışında rengi ve tasarımıyla dikkat çeken ürün, banyoda bir dekorasyon oluşturmanıza olanak tanıyor. Eğer siz de raflı havlupanın avantajını yaşamak istiyorsanız geç kalmayın, deriz!

8. Modern çizgiler: Warma Elche Dizayn Havluluk Radyatör

Dekoratif tercihlerinize göre seçeceğiniz bir havlupan ile banyonuzun atmosferini değiştirebilirsiniz. Warma Elche Dizayn Havluluk Radyatör, modern tasarımlardan hoşlananların favorisi olur. Krom kaplaması ile korozyona karşı yüksek direnç gösteren ürün, uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanılabilir. Elektrostatik toz boya ile kaplanan havlupan, solvent ve sağlığa zararlı kimyasallar içermez. Warma üretim tesislerinde sızdırmazlık ve basınç testlerinden geçtikten sonra evlere ulaştırılır. Ürünle aynı renkte gönderilen montaj ve askı aparatı, banyonuza estetik bir görünüm kazandırır. Ayrıca toz tutmayan yüzey yapısı sayesinde temizlik konusunda kolaylık sağlar.

9. Termostatlı ve elektrikli havlupanları tercih edenlere: Radika Haiti Elektrikli Havlupan

Termostatlı ve elektrikli bir havlupana ihtiyacınız varsa bu ürün tam size göre! Radika Haiti Elektrikli Havlupan, özellikle kalorifer bulunmayan veya tesisatı havlupan için hazırlanmamış mekânlarda imdadınıza koşar. 40x150 santimetre olarak tasarlanan ürünü, duvar montaj setiyle temin etmeniz mümkün. Tak çalıştır ürünü olan parça, "Kullanılmayan havlupan nasıl kapatılır?" diye merak edenlere en pratik çözümü sunar. Havlupanın gelişmiş termostatı sayesinde ne zaman çalışacağını seçebilirsiniz. Belirlediğiniz zamanlarda düşük sıcaklıkta çalışmasını sağlayarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

10. En iyi havlupan markası: Duffmart Practical 6/8 Telegrey Havlupan Havlu Radyatör

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Yüksek kalite standartlarında üretilen Duffmart Practical 6/8 Telegrey Havlupan Havlu Radyatör, şıklığı ve işlevselliği ile dikkat çekiyor. Açılıp kapanabilen amortisörlü askı aparatı bulunan ürün eşsiz bir konfor sunuyor. Yüksek korozyon direnci EN 442 standardına uygun olarak üretildiği için uzun süreli kullanım olanağı tanıyor. Elektrostatik boyama ile kaplanan ürün, sağlam ve ergonomik bir yapıdan oluşuyor. Üst kısmında bulunan raf ve alt kısmında bulunan havluluk ile hem kullanım kolaylığı sağlıyor hem şık bir görünüm oluşturuyor. Montaj aparatları ile temin edeceğiniz ürüne şans vermenizi öneririz.