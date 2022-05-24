Banyosunda değişime gitmek isteyenler için en iyi banyo dolabı marka ve modelleri

Dağınık, kullanışsız bir banyoya sahip olmayı kim ister ki? Banyonuz çok küçük ya da dar olsa da fonksiyonel ürünlerle oldukça kullanışlı hâle getirmeniz mümkün. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey banyonuzun boyutuna uygun, kullanışlı bir banyo dolabı. Eğer birçok marka ve model arasında kararsız kalıyorsanız doğru yerdesiniz! Banyonuzda bambaşka bir atmosfer oluşturacak ürünleri sizler için listeledik. Gelin, hep birlikte göz atalım!

1. Geniş depolama alanına ihtiyaç duyanlara: Modilayn Afra Banyo Dolabı

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Beyaz ve ceviz renginin bir arada kullanıldığı Modilayn Afra Banyo Dolabı ile banyonuza fonksiyonellik katabilirsiniz. Geniş depolama alanı ihtiyacınızı karşılayacak banyo dolabında 3 adet açık rafın yanı sıra 1 adet çekmece yer alıyor. Ayrıca çeşitli büyüklükte rafları bulunan 3 adet kapalı dolabı mevcut. Bu sayede hem göz önünde bulunmasını istemediğiniz ürünlerinizi hem farklı boyuttaki eşyalarınızı rahatlıkla depolayabilirsiniz. Minimal tasarımıyla fazla yer kaplamıyor. Hemen her banyo dekorasyonunda kullanabileceğiniz kaliteli ve şık ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

2. Banyonuza şık bir dokunuş: Dekoronya Montana Banyo Dolabı

Kullanışlı olduğu kadar şık bir ürün isterseniz Dekoronya Montana Banyo Dolabı sizin için harika bir seçenek olabilir. 3 adet kapaklı dolabı ve 3 adet de açık rafı bulunan ürün birçok eşyanızı depolamanızı sağlıyor. Estetik tasarımıyla herkesin beğenisini toplayacak dolabın açık raflarına dekoratif objeler yerleştirerek banyonuzun havasını değiştirebilirsiniz. Kapalı dolaplarına havlu gibi tozdan korumak istediğiniz eşyalarınızı ya da temizlik ürünlerini yerleştirebilirsiniz. 3 farklı renk seçeneği olduğu için banyonuza en çok yakışacak modeli kolayca bulabilir, banyonuzdaki değişimin keyfini çıkarabilirsiniz.

3. Beyaz renge "Hayır" diyemeyenlere: William Banyo Dolabı

Beyazın zarafetini yansıtan en güzel banyo dolabı modellerinden biri de William Banyo Dolabı. Ürünün 2 adet geniş çift kapaklı dolabının tam ortasında 1 adet açık raf yer alıyor. Her 2 kapaklı dolabın içinde de raf olduğu için çeşitli boyuttaki eşyalarınızı rahatlıkla kategorize ederek yerleştirebilirsiniz. Ürün demonte olarak geliyor. "Peki, banyo dolabı montajı nasıl yapılır?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Dolabın montajı için usta olmanıza gerek yok! Paket içerisinde kurulum şeması ve montaj ekipmanları yer alıyor. Dakikalar içinde dolabın kurulumunu gerçekleştirebilir, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

4. Dar alanlar için en iyisi: Moonlife 5 Raflı Banyo Boy Dolabı

Eğer banyonuz darsa Moonlife 5 Raflı Banyo Boy Dolabı'na göz atmadan geçmeyin. Yüksek ayak tasarımıyla temizliği kolaylaştıran dolapta 5 adet raf yer alıyor. Demonte olarak gelen banyo dolabı montajını kısa sürede yapabilirsiniz. Küçük banyolar için ideal banyo dolabının ölçüleri ‎152x32x9 cm olduğu için fazla yer kaplamıyor. 20 kg ağırlığındaki dolabı rahatlıkla her yere taşıyabilirsiniz. Beyaz renkli olduğundan pek çok banyo dekorasyonuyla uyum sağlıyor. Temizlik malzemeleri, havlu ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok eşyanızı rahatlıkla depolayabilirsiniz.

5. Şık bir set için banyonuzda yer açın: Karen Banyo New Bahar Banyo Dolabı

Banyonuzda değişim yapmak istiyorsanız şık bir banyo dolabı seti edinebilirsiniz. Eğer hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız Karen Banyo New Bahar Banyo Dolabı'nı tercih edebilirsiniz. İçinde seramik banyo lavabosu da bulunan setin lavabo üstü dolabı monte hâlde gönderilirken boy dolabı demonte şekilde geliyor. Kurulumu basit olan dolabı dakikalar içinde kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz. Lavabo altında da dolap olduğu için banyoda ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünleri rahatlıkla depolayabilirsiniz. Boy dolabını ister lavabo yanına ister banyonun başka bir bölgesinde kullanabilir, kendi dekorasyonunuzu oluşturabilirsiniz.

6. Alan tasarrufu yapın: Remaks Life Çok Amaçlı Aynalı Raflı Banyo Dolabı

Dolabı yerleştirebileceğiniz bir alanınız yoksa ve duvara monte ürünleri tercih ediyorsanız Remaks Life Çok Amaçlı Aynalı Raflı Banyo Dolabı tam size göre olabilir! Banyo dolabı aynalı olduğu için alanın çok daha geniş görünmesine yardım ediyor. Alt kısımda bulunan geniş açık rafına sık kullandığınız ürünleri yerleştirebilir ya da rafı sukulent ve mum gibi dekoratif objelerle hareketlendirebilirsiniz. Ürünün çift kapaklı dolap bölümünde de 2 adet geniş raf yer alıyor. Çocuk ve çevre sağlığına uygun, birinci sınıf malzemelerle üretilen banyo dolabı uzun yıllar size eşlik ediyor.

7. Minimal tasarımları tercih edenlere: Moonlife 2 Kapaklı L Çok Amaçlı Banyo Dolabı

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En iyi banyo dolabı markası olmaya aday Moonlife, minimal tasarımlı ve oldukça kullanışlı Moonlife 2 Kapaklı L Çok Amaçlı Banyo Dolabı ile karşınızda! Hem dekoratif hem depolama amaçlı kullanabileceğiniz, küçük alanlar için âdeta kurtarıcı olan banyo dolabı ölçüleri ise ‎85x73x30 cm. Severek kullanacağınız beyaz renkli banyo dolabı hafif yapısıyla kolay şekilde taşınıyor. Yerden yüksek ayak tasarımı sayesinde temizliği de kolaylaştırıyor. Kompakt olduğu hâlde birçok eşyanızı rahatlıkla depolayabileceğiniz, şık ve fonksiyonel banyo dolabıyla banyonuza yeni bir soluk getirmeye ne dersiniz?

8. Fonksiyonellik arayanlara: ReHome Dienni Aynalı Banyo Dolabı

"Bütçemi zorlamayacak, kaliteli ve şık bir banyo dolabına ihtiyacım var" diyorsanız en ucuz banyo dolabı modelleri arasında yer alan ReHome Dienni Aynalı Banyo Dolabı'nı değerlendirebilirsiniz. Duvara monte ederek kullanabileceğiniz ürünü dilerseniz lavabo üstüne de yerleştirebilirsiniz. 2 adet kapaklı dolabın tam ortasında ayna yer alıyor. Dolapların içinde de ikişer adet raf bulunuyor. Banyonuzda fazla yer kaplamayacak ürünü isterseniz ecza dolabı olarak da kullanabilirsiniz. Hemen her tasarıma kolayca uyum sağlayacak beyaz renkli dolapla banyonuzun fonksiyonelliğini arttırmaya hazır mısınız?

9. Kullanışlı alanlar için: Kenzlife Çamaşır Makinesi Dolabı

Küçük banyonuzun yetersiz depolama alanından sıkıldınız mı? Öyleyse en iyi banyo dolabı markası olmaya aday Kenzlife Çamaşır Makinesi Dolabı'nı incelemeden karar vermeyin deriz. Çamaşır makinesinin üzerine yerleştireceğiniz dolap, boş duvarınızı fonksiyonel hâle getiriyor. 1 adet açık raf bulunan üründe çift kapaklı bir adet de dolap yer alıyor. Dolap içerisinde 2 tane raf olduğundan birçok eşyayı rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Çamaşır makinesinin üst yüzeyinin çok daha kullanışlı olmasını sağlayan ürün, yer kaplamadığı için banyo alanınızı da daraltmıyor. Severek kullanacağınız ürünle yeni bir banyoya sahip olmanın tam zamanı!

10. Geniş banyolar için: Triomodül Trio Banyo Dolabı Seti

Yepyeni bir banyo hissi yaşatacak kaliteli ve estetik banyo dolabı takımına ne dersiniz? Cevabınız "Çok isterim!" ise Triomodül Trio Banyo Dolabı Seti aradığınız ürün olabilir. 3 adet modülden oluşan banyo dolabı lavabolu olduğu için ekstra lavabo almanıza gerek kalmıyor. Çamaşır sepeti de bulunan banyo dolabı, birçok ihtiyacınıza cevap veriyor. Birinci sınıf materyallerle üretilen dolap seti, sağlığa zarar veren ve kanserojen madde içermiyor. Demonte olarak gönderilen ürün, kolay şekilde kuruluyor. Kahverengi ve siyahın eşsiz uyumuyla tasarlanan ürünün banyonuza çok yakışacağından hiç şüphemiz yok!