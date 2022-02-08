Banyosunda günün stresini atmak isteyenler için öneriler

Küveti suyla doldurduktan sonra içine şöyle bir uzanmaya muhtemelen kimse "Hayır" diyemez. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta, suyun sıcaklığı. Rahatlamanıza en çok yardımcı olacak sıcaklık, vücut ısısındaki yani yaklaşık 37 derece su. Su sıcaklığına ek olarak banyo atmosferini değiştirip suyun içine bazı ürünleri ekleyerek daha sakin ve huzurlu bir banyo deneyimi yaşayabilirsiniz. Aromaterapi yağlar, bitkiler, banyo tuzu ve köpüğü gibi ürünler bu konuda size yardımcı olabilir. Haydi, detaylara birlikte göz atalım!

1. Loş bir ortam için: La Bellefée Aromaterapi Soya Mumu

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Banyo yaparken bulunduğunuz ortamın ne kadar sakin ve huzurlu olduğu oldukça önemli. Böyle bir ortam yaratmak için mumlardan yardım alabilirsiniz. La Bellefée Mumlar, tatlı bir hediye paketinin içinde üçlü olarak bulunur. Kan portakalı, yaban sümbülü, armut ve frezya kokulu mumlar, aromaterapi özelliğinden dolayı sinir sisteminizi sakinleştirir. Soya mumundan elde edilen ürün, %100 doğal ve çevre dostu olduğu için siyah duman oluşturmadan yavaş bir şekilde söner. Hem romantik bir ortam oluşturmak hem mis gibi kokularla banyonuzu keyiflendirmek istiyorsanız mumlara kesinlikle şans vermelisiniz!

2. Lavanta ve tuzun rahatlatıcı etkisi bir arada: The Soap Factory Banyo Tuzu

Tuzun vücudu rahatlatan etkisini herhalde bilmeyen yok. Banyo için özel olarak üretilen kristal ve kokulu tuzlarla etkili bir rahatlama sağlayabilirsiniz. Tuzlar; kasların gevşemesinde, vücut ağrılarının azalmasında ve gerginliği almada çok etkili. The Soap Factory markasının banyo tuzu, mineral bakımından zengin tuzlar, aromatik yağlar ve şifalı otlarla hazırlanır. Lavanta aromasıyla vücudunuz güzel kokarken peeling etkisiyle cildiniz ölü hücrelerden arınır. %100 vegan ve doğal ürün, paraben, SLS ve sentetik içermez. Kullanmak için bir miktar tuzu su dolu küvete koyun. Yaklaşık 10-20 dakika tuzun erimesini ve bitkilerin demlenmesini bekleyin. Durulanmadan sudan çıkıp kurulanabilirsiniz.

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3. Aromaterapi etkili: Mibee Doğal Esansiyel Yağ Seti

Birçok farklı alanda kullanılan aromaterapi yağlarını banyo suyunuza da ekleyebilirsiniz. Farklı yağlardan yapacağınız banyo kürleri hem mis gibi kokar hem tüm bedenin rahatlamasını sağlar. Mibee Aromaterapi Seti, 6 farklı yağ çeşidinden oluşur. Limon, çay ağacı, nane, lavanta, okaliptus ve tatlı portakal yağları suda kolayca çözünen yapılarıyla sizi hiç uğraştırmaz. Aromaterapi yağları derin nefes almanıza, kaygıdan kurtulmanıza ve ruh halinizi rahatlatmaya yardımcı olur. Uyumadan önce yağları kullanarak yapacağınız banyo, daha rahat uyumanıza büyük oranda yardım eder. Banyo haricinde farklı alanlarında da kullanabileceğiniz esansiyel yağ seti, mutlaka evinizde bulunması gereken ürünlerden biri.

4. Banyo toplarına "Hayır" diyemeyenlere: Bomb Cosmetics Sweetie Pie Blaster

Birbirinden tatlı ve güzel görünümüyle banyo topları ya da bombaları, adeta görsel şölen oluşturur. Tasarımıyla beğeni kazanan ürünler, banyo keyfinizi daha keyifli hale getirebilir. Bomb Cosmetics markası, birbirinden güzel banyo ürünleriyle öne çıkar. Sweetie Pie Blaster Banyo Topu; ahududu, çilek, kiraz, vanilya ve krema aroması içerir. Birbirinden güzel kokuların bir arada bulunduğu ürün, palmarosa ve karabiber yağı özleriyle rahatlama ve sakinleşme sağlar. Kullanımı ise oldukça basit. Küvetin içine banyo topunu atın ve suyun içinde erimesini bekleyin. Ardından suyun içine girip mis gibi kokunun ve yumuşacık hissin tadını çıkarın.

5. Temizlik ve peeling bir arada: Palmolive Aroma Sensations

Dul jelleri, temiz bir vücudun olmazsa olmazları arasında. Saçlarınızı şampuanlarken ne kadar özen gösteriyorsanız vücut için de aynı özeni göstermelisiniz. Palmolive Duş Jeli, ölü deniz tuzu, aloe vera ve su nanesi özü ile zenginleştirilen formülüyle cildinizi yeniler. "Vücudum hem temizlensin hem peeling etkisiyle ölü derilerden arınsın." diyorsanız bu ürün tam size göre! Çift etkili Palmolive Aroma Sensational, adeta masaj etkisi yaratarak tüm bedeninizin rahatlamasını sağlar. Ürünün formülündeki soyucu içerikleri etkin hale getirmek için nazik ovma hareketleriyle cildinize uygulayın. Yenilenmiş, mis gibi kokan ve rahatlamış bir cildin keyfini çıkarın!

6. Papatyanın rahatlatıcı etkisi: Green Life Kuru Papatya

Herkesin bildiği gibi bitkiler farklı alanlarda mucizeler yaratır. Banyo sırasında bitkilerin gücünden yararlanarak rahatlayabilirsiniz. Adaçayı, biberiye, nane, papatya ve yeşil çay gibi bitkiler sakinleşmenize ve rahatlamanıza yardım eder. Green Life markasının kurutulmuş beyaz papatyaları da tam olarak ihtiyacınızı karşılar. Tamamen doğal olarak kurutulmuş papatyaları isterseniz tek başına ya da markanın diğer bitki kurularıyla bir arada kullanabilirsiniz. Bitkileri iki farklı şekilde kullanmak mümkün. İsterseniz kuru bitkileri bir kesenin içine koyup keseyi küvete koyabilirsiniz ya da bitkileri demleyebilirsiniz. Bitkileri, koyu renk elde edene kadar demleyip suyunu süzerek küvete ekleyebilirsiniz.

7. Tüm gerginliğiniz köpüklerle yok olsun: Avon Lavanta Kokulu Banyo Köpüğü

Köpükler, keyifli bir banyonun olmazsa olmazları arasında yer alır. En fazla köpüğü elde etmek istiyorsanız Avon markasının banyo köpüğüne mutlaka şans vermelisiniz. Yumuşacık etkisiyle sizi sakinleştirip bulutların üzerindeymiş gibi hissettireceğinden eminiz. Tüm cilt tipleri için uygun ürün, mis gibi lavanta kokusuyla sizi adeta başka diyarlara götürür ve stres atmanıza yardım eder. Üstelik 1 litrelik kocaman şişesiyle uzun kullanım imkanı sunar. Küvetinizin içine dökeceğiniz bir miktar ürün, suyla karıştığında birçok köpük oluşturur. Banyo keyfini çıkardıktan sonra durulanmayı ihmal etmeyin.

8. Banyoda keyif yapmayı sevenlere: Hankey Bambu Küvet Tepsisi

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Banyoda uzun süre keyif yapmayı sevenlerin bayılacağı bir ürün önerimiz var! Hoş bir ambiyans yaratıp banyo suyunuzu istediğiniz gibi hazırladıktan sonra ihtiyacınız olan şey tabii ki banyo tepsisi. Farklı banyo genişliklerine göre 70-106 cm arasında ayarlanabilen Hankey Tepsi'yi banyo yaparken küvetinize yerleştirebilirsiniz. Tablet tutucu, şarap kadehi aparatı ve telefon için özel bölmeleri bulunan ürünü ihtiyacınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. Rahatlatıcı suyun içindeyken tabletinizden film izlemek ya da kitap okumak artık çok daha kolay. El işçiliği bambu ahşap ürünü kolayca küvetinize takıp çıkarabilirsiniz. Küvet tepsisinin size büyük konfor sağlayacağından eminiz!

9. Kabak lifiyle cildiniz yenilensin: Sunmarch Doğal Kabak Lifli Yasemin Özlü Sabun

Banyoda temizlik hissi veren ürünlerden biri de sabunlar. Vücudu sabunlamanın verdiği hissi birçoğumuz çok seviyoruz. Son zamanlarda oldukça popüler olan kabak lifli sabunlar, vücut için oldukça faydalı. Sunmarch sabunlar, el yapımı ve %100 doğal olarak üretilir. Sabunun içindeki bitki yaprakları ve özleri, kullanım sırasında açığa çıkar. Yaseminin hoş kokusu ve kabak lifi birleşerek peeling etkisi yapar. Kabak lifi cildinizdeki ölü derileri arındırır, selülit görünümünü azaltır ve kan dolaşımını azaltır. Banyo sırasında cildini rahatlatmak isterseniz ürüne kesinlikle şans vermelisiniz.