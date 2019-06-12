HABER

Bar Rafaeli, Antalya'da podyuma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:02 | Son Güncelleme

Ünlü model Bar Rafaeli, Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak kıyafet tanıttı

Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da, baş manken olarak İsrailli ünlü model Bar Rafaeli podyuma çıktı.

Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 5 binin üzerinde tekstil alıcısını moda tutkunlarıyla buluşturan etkinlikte, 32 ülke 200 şehirden gelen butik ve mağaza sahipleri bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen defilede ise baş manken olarak İsrailli ünlü model Bar Rafaeli podyumda yer aldı. Rafaeli'ye Özge Ulusoy ile Deniz Akkaya gibi Türk mankenler eşlik etti.

Sergilediği 4 kıyafetle dikkatleri üzerine çeken Rafaeli, defileyi izleyenlerin beğenisini topladı.

Dosso Dossi Fashion Show'da ilk defa çocuk mankenler de podyuma çıktı.

Basın toplantısında konuşan Bar Rafaeli, Türkiye'yi çok sevdiğini ve daha önce de birkaç kere geldiğini söyledi. Türk kadınlarını bakımlı ve güzel bulduğunu ifade eden Rafaeli, Türkiye'den et restoranı sahibi Nusret Gökçe'yi tanıdığını belirtti.

Modelliği sevdiğini ve uzun yıllar yapmak istediğini ifade eden Rafaeli, anne olduktan sonra mankenliğe dönüşüyle ilgili bir soru üzerine, "Anne olduktan sonra yeniden mankenliğe dönmekte zorlanmadım. Benim için farklı bir tecrübe oldu. Eve döndüğümde çocuğuma ve aileme bakmamın işime pozitif etkisi oluyor." dedi.

Rafeli, gelecek planlarının sorulması üzerine de "Hayatımda önceliğim ailem ve çocuklarım. Yeniden anne olmayı düşünüyorum. Ayrıca bir gözlük firmasıyla anlaşmalarım var. Onunla ilgili çalışmalara devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

Dosso Dossi Holding üst yöneticisi Hikmet Eraslan ise Fashion Show için de dünyaca ünlü bazı isimlerle görüştüklerini, bir sonraki defilede de yine tanınmış bir modelle çalışacaklarını kaydetti.

PARTNER Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali... Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali...
Eczacılık öğrencisi Hasan Efe, kansere yenildiEczacılık öğrencisi Hasan Efe, kansere yenildi
Binali Yıldırım İstanbul Havalimanı’nı gezdiBinali Yıldırım İstanbul Havalimanı’nı gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Bar Rafaeli defile

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

Bozkır toprakları 'şakayık' ile tanıştı

Bozkırda şakayık sürprizi! Onlarcası bir arada

Oraya giden gözlerine inanamadı! Mezarlar yerinden oynadı!

Mezarlar yerinden oynadı!

Dolmabahçe'de 39 polis ve 7 sivilin şehit olduğu saldırının faili Hakkari'de yakalandı!

Dolmabahçe saldırısının faili Hakkari'de yakalandı

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.