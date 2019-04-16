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Bar Refaeli Türkiye'ye geliyor! İşte ona eşlik edecek Türk modeller!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2019 15:04 | Son Güncelleme

Haziran ayında gerçekleşecek Türkiye'nin en büyük moda şovu Dosso Dossi Fashion Show’da ünlü top model Bar Refaeli’ye Türk modeller Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy eşlik edecek.

Bar Refaeli Türkiye'ye geliyor! İşte ona eşlik edecek Türk modeller!

Türkiye’nin en büyük moda şovu olan ve ünü ülke sınırlarını aşan Dosso Dossi Fashion Show, 12 Haziran’da yine adından uzunca süre söz ettirecek bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

“Şu ana kadar yapılan en büyük şov” olarak gerçekleşecek etkinlikte ünlü top model Bar Refaeli baş manken olarak podyuma çıkacak.

Kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleştirilecek defile, ürün çeşitliliği anlamında şu ana kadar yapılan “en büyük şov” unvanına sahip olacak. Gelmiş geçmiş en büyük defilenin podyumunda ise yerli ve yabancı yaklaşık 100 manken görev alacak.

5 BİN KİŞİ ANTALYA’YA GELECEK

Antalya Expo Center’da gerçekleştirilecek defile için özel bir de podyum hazırlanacağını belirten Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, 11 – 16 Haziran tarihleri arasında Antalya’da 30 ülkeden yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlayacaklarını da söyledi.

Eraslan, “Bar Refaeli ile yine dünyanın dikkatini Antalya’ya çekeceğiz. Aralarında Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy’un da olduğu pek çok ünlü mankenimiz podyumda yürüyecek. Gerek ürün kategorisi, gerekse ürün adeti ve manken sayısı itibariyle en büyük şovumuzu gerçekleştireceğiz. Şovumuz kadar hazırlayacağımız özel podyum da uzun süre konuşulacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bar Refaeli Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy

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