HABER

Bar sokağı işletmecilerinden istismara afişli tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:23 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Barlar Sokağı'nın işletmecileri, çocuk istismarlarıyla ilgili farkındalık yaratmak için işletmelerinin giriş duvarlarına 'Çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma' yazılı afiş astı.  Marmaris'teki Barlar Sokağı'nda işletmeciler, farkındalık yaratmak için dikkat çeken bir eyleme imza attı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Barlar Sokağı'nın işletmecileri, çocuk istismarlarıyla ilgili farkındalık yaratmak için işletmelerinin giriş duvarlarına 'Çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma' yazılı afiş astı.

Marmaris'teki Barlar Sokağı'nda işletmeciler, farkındalık yaratmak için dikkat çeken bir eyleme imza attı. Azmak Deresi girişinden itibaren sokakta yer alan restoran, kafeterya, disko ve barların giriş duvarlarına Türk bayrağı ile birlikte 'Çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma' yazılı afiş asıldı. Sokaktan geçenler, mekanların dış duvarlarına asılan afişlerin fotoğrafını cep telefonuyla çekerek sosyal medyada 'Tek yürek olma' çağrısı yaptı.

Girişimini başlatan eğlence mekanı sahibi Aykut Mertel, "Biz sadece farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yetkililerin gereken cezaları vermesi ve bu cezaların artırılmasını istiyoruz. Son zamanlarda hayvanlara, çocuklara ve kadınlara yapılan işkenceyle istismar cezaları artırılmalıdır. Televizyon seyredemez hale geldik. Televizyonu açıp, haber izlediğimizde psikolojimiz bozuluyor. Benim gibi vicdan sahibi birçok eğlence mekanı işletmeci dostumuz diskolarının dış duvarlarına afişleri astı. İnanın hepimiz çok üzülüyoruz, sabır taşı olsa bu yaşanılanlara çatlardı" dedi.

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdiCumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi
Bar sokağı işletmecilerinden istismara afişli tepkiBar sokağı işletmecilerinden istismara afişli tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.