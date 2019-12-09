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Bara alınmayınca tüfekle ateş açan çocuk, serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:41 | Son Güncelleme

Edirne'de, gece yarısı gittiği bara yaşı 18'den küçük olduğu için alınmayan U.S.

Edirne'de, gece yarısı gittiği bara yaşı 18'den küçük olduğu için alınmayan U.S. adlı erkek çocuğu, kurusıkı tüfekle eğlence mekanı ile havaya doğru ateş açtı. Gözaltına alınan U.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, cumartesi gecesi, Ayşekadın semtinde bulunan otelin giriş katındaki barın önünde meydana geldi. Bara girmek isteyen U.S. adlı erkek çocuğu ile yaşı 18'den küçük olduğu gerekçesiyle içeri almayan görevliler arasında tartışma çıktı. U.S., bara giremeyince eve gidip, kurusıkı tüfeği alarak, tekrar barın önüne geldi. Beni tanıyacaksınız. Siz kimsiniz beni içeri almayacaksınız diye bağıran U.S., elindeki tüfekle eğlence mekanı ve havaya doğru 2 el ateş açtı. Yaralanan olmayan olaydan sonra U.S., barın önünden ayrıldı. Saldırı anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.
YAKALANDI, SERBEST KALDI
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S.'yi elindeki tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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