Bara giremeyince kurşun yağdırdı

Olay Eskibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi Sokak üzerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde bulunan bir bara girmek isteyen 3 erkek barın kapısına geldi. Bu esnada, kapıda bulunan güvenlik görevlisi, içeri girmek isteyenlere içeriye 'damsız giriş olmadığını’ söyleyerek, şahısların geri çevirdi.

TARTIŞMA ÇIKTI, SİLAHINI ATEŞLEDİ

Ardından görevli ve şüpheliler arasında çıkan tartışma sırasında şahıslardan biri üzerinde bulunan silahı çıkararak kapıda bulunan görevliye ateş açtı. Yaklaşık 5 el ateş eden şüpheliler, açılan ateş esnasında bar kapısına çıkan müşterilerden İran uyruklu F.Ş. (29) ve bar güvenliğini bacağından yaraladı. Daha sonra şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı.

Olay akabinde bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yapan sağlık ekipleri, bir yaralıyı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer yaralıyı ise Yunus Emre Devlet Hastanesine götürdü.

Öte yandan polis ekipleri kaçan şüphelileri yapılan geniş çaplı araştırma sonucu kısa sürede yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



