Bara pompalı tüfekle geldi, polis gözaltına aldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da elinde pompalı av tüfeğiyle bir bara giren Suriye uyruklu M.H., ihbar üzerine sevk edilen polis tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki bir barda meydana geldi. İddiaya göre, bara elinde pompalı av tüfeği ile gelen bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, şüpheliyi tüfekle birlikte yakaladı. İsminin M.H. olduğu tespit edilen Suriye uyruklu şüpheli, tüfekle birlikte 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.

Şüphelinin bara neden pompalı tüfekle geldiğini araştıran polis, soruşturmaya devam ediyor.

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