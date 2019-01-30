Barack Obama, Bilboard müzik listesine 22. sıradan girdi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, "One Last Time” isimli şarkıyla Billboard listesine 22. sıradan girdi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Christopher Jackson ve BeBe Winans tarafından düzenlenen "One Last Time” isimli şarkıyla Billboard listesine girdi. Şarkı internet üzerinden 9 bin defa satın alınıp indirildi ve 307 bin defa da dinlendi. Obama, Lin Manuel Miranda’nın Hamilton isimli müzikalinde yer alan ‘One Last Time (44 Remix)’ isimli şarkısıyla Billboard’un Hot R&B listesine 22. sıradan girdi.
Broadway şovunun prodüktörü Miranda, geçen ay hayır kurumlarına bağışlanmak üzere ‘One Last Time’ şarkısı için remix yapılması kararını açıklamış Obama da ABD’nin ilk başkanı olan George Washington’un veda konuşması için şarkı okumayı kabul etmişti.
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