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Barack Obama: Eğer dünyada her ülkeyi kadınlar yönetseyi, genel bir iyileşme görülürdü

16.12.2019 13:40 | Son Güncelleme

Eski ABD Başkanı Barack Obama, dünyadaki her bir ülkeyi kadınların yönetmesi halinde, yaşam standardı ve getirilerinde genel bir iyileşme görülüreceğini söyledi. Obama dünyadaki pek çok sorunda, "kenara çekilmeyi reddeden" erkeklerin rolü olduğunu söyledi.

Barack Obama: Eğer dünyada her ülkeyi kadınlar yönetseyi, genel bir iyileşme görülürdü

Eski ABD Başkanı Barack Obama, "Eğer kadınlar dünyadaki her bir ülkeyi yönetiyor olsaydı, yaşam standardı ve getirilerinde genel bir iyileşme görülürdü" dedi.

Barack Obama, Singapur'da yaptığı konuşmada kadınların mükemmel olmadıklarını ama erkeklerden "tartışmasız daha iyi olduklarını" söyledi.

Obama dünyadaki pek çok sorunun gücü elinde bulunduran, çoğunlukla erkeklerden oluşan, yaşlılardan kaynaklandığını belirtti.

Liderlikle ilgili bir etkinlikte konuşan Obama, "Kadınlar, bilmenizi istiyorum, mükemmel değilsiniz, ama tartışmasız bizden (erkekler) daha iyisiniz" dedi ve ekledi:

"Dünyadaki her bir millet iki yıl boyunca kadınlar tarafından yönetilseydi, her konuda, yaşam standartlarında ve getirilerinde, iyileşme yaşanacağından kesinlikle eminim."

'Yaşlı erkekler genellikle kenara çekilmiyor'

Obama, siyasete dönüp dönmeyeceği sorusuna ise liderlerin zamanı geldiğinde kenara çekilmesi gerektiğine inandığını söyleyerek yanıt verdi:

"Dünyaya ve sorunlara baktığınızda, genellikle yaşlı insanların, genellikle yaşlı erkeklerin, kenara çekilmediklerini görüyorsunuz.

"Siyasi liderlerin kendilerine şunu hatırlatmaları önemli: Orada bir iş yapmak için bulunuyorsunuz ama ömür boyu bulunmuyorsunuz, kendi gücünüze dayanarak ne kadar önemli olduğunuza dair algınızı pohpohlamak için bulunmuyorsunuz."

2008 ve 2012'deki seçim zaferleri sonrası 8 yıl ABD Başkanı olarak görev yapan Barack Obama, Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra, eşi Michelle Obama ile birlikte dünya çapında liderlere rehberlik eden bir vakıf kurmuştu.

Çift, Obama Vakfı'nın etkinliği çerçevesinde geçen hafta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da temaslarda bulunmuştu.

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