HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Barack Obama'nın doğum gününde koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı

Barack Obama'nın doğum gününde koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı

08.08.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, yeni yaşını büyük bir doğum günü partisiyle kutladı. Koronavirüs salgını önlemlerine dikkat edilmeden düzenlenen partide yüzlerce kişinin maske takmadan dans ettiği görüldü. Covid-19'a davetiye çıkaran doğum günü partisine sosyal medyadan tepki yağdı.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde sağlık uzmanları maske takılması yönünde vatandaşları uyarırken, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 60. yaşını kutladığı doğum günü partisinde yüz maskesi takmadan dans ettiği görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcıdan tepki topladı. ABD'li şarkıcı Erykah Abi Wright sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, Obama'nın partide yüz maskesi takmadan dans ettiği ve bir kadına sarıldığı anlar yansırken, birçok kişinin ise partiye yüz maskesiz katılması dikkat çekti.

KALABALIĞIN ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR!

Paylaşımın ardından İngiliz merkezli Daily Mail gazetesinde yer alan haberlerde ise eski Başkan Obama'nın Massachusetts eyaletinde yer alan Martha's Vineyard Adası'nda yer alan yaklaşık 12 milyon dolar değerindeki malikanesinde kurulan dev çadırda düzenlenen doğum günü partisine ilk başta yaklaşık 500 kişi ile 200 görevlinin katılacağı, fakat sonrasında Covid-19 salgını nedeniyle katılımcı sayısının düşürülerek katılımcı sayısında değişikliğe gidildiği ifade edildi. Ayrıca bir çalışanı tarafından yapılan açıklamaya göre doğum günü partisine 300 ila 400 kişinin katılım sağladığını belirten Daily Mail, partiye birçok ünlü ismin de katıldığını belirtti.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin ettiNe olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti
PARTNERBebek göründüBebek göründü
İlk adım atıldı! Aşı olan bu yasaklardan muaf tutulacakİlk adım atıldı! Aşı olan bu yasaklardan muaf tutulacak
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Bağcılar'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Bağcılar'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Messi, gözyaşlarına hakim olamadı

Messi, gözyaşlarına hakim olamadı

8 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

8 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

15'inci kattan atlayarak intihar etti! Eda Nur Kaplan'ın ölümünde cinsel saldırı şüphesi

15'inci kattan atlayarak intihar etti! Eda Nur Kaplan'ın ölümünde cinsel saldırı şüphesi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.