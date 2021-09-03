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Baradar Afganistan'da Hükümet Lideri Olabilir

03.09.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taleban örgütünün kurucularından Molla Baradar’ın Afganistan’da yeni kurulacak hükümete liderlik edeceği iddia ediliyor

Baradar Afganistan'da Hükümet Lideri Olabilir

Taleban örgütünün kurucularından Molla Baradar’ın Afganistan’da yeni kurulacak hükümete liderlik edeceği iddia ediliyor.

Örgütün içerisinden konuya ilişkin bilgi paylaşan ve adının açıklanmasını istemeyen üç yetkili, Baradar’ın hükümet lideri olacağını, Taleban’ın kurucularından Molla Ömer’in oğlu Muhammed Yakub’un ve Şer Muhammed Abbas Stanekzayi’nin de yardımcılıklarını üstleneceğini iddia etti.

Reuters haber ajansına bilgi veren kişiler, Taleban üst düzey isimlerinin tamamının Kabil’e geldiklerini ve kısa bir süre sonra hükümetin ilan edileceğini söyledi.

Örgütün dini liderlerinden Haybatullah Akhunzada’nın hükümette din işlerinden sorumlu kişi olacağı belirtiliyor.

Afganistan’da kurulacak hükümetin önünde ciddi ekonomik zorluklar ve uluslararası alanda tanınma konusundaki sıkıntılara da dikkat çekiliyor.Özellikle ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkede hükümetin biran önce kurulması da önem teşkil ediyor.

Taleban her ne kadar uyum konusunda olumlu sinyaller verse de uluslararası kamuoyu bu mesajlara temkinli yaklaşıyor. ABD başta olmak üzere IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar Afganistan’ın varlıklarını dondurdu. Ayrıca Biden yönetiminin ABD'deki Afganistan'a ait laik ve altına dayalı varlıkları kısa vadede serbest bırakması beklenmiyor.

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