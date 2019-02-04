HABER

Baradey'den Anayasa referandumunda ortak tutum çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 19:52 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Muhammed el-Baradey olası Anayasa referandumunda ortak tutum çağrısında bulundu

İSTANBUL (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Muhammed el-Baradey, ülkede yapılması muhtemel Anayasa referandumunda ortak tutum sergileme çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Baradey, parlamentoya dün sunulan Anayasa değişikliği teklifine değindi. Baradey, muhtemel referandumda Mısır’daki siyasi oluşumların ortak tutum sergilemesi çağrısında bulundu.

Bu tutumun seçime katılmak ya da boykot etmek şeklinde olabileceğini vurgulayan Baradey paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle birlik olmak ve akılcı davranmak gerekir. Mesela anayasa değişikliği referandumuna ya toplu halde katılalım ya da tamamen boykot edelim."

Halkın iradesinin karşısında durulamayacağını belirten Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Baradey, ülkede halk iradesinin görmezden gelindiğini ve bunun önüne geçilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Mısır Parlamentosu’nda çoğunluğu oluşturan ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye yakınlığıyla bilinen “Mısır’a Destek Koalisyonu” Başkanı Abdullah el-Asabi, dün parlamentoya Anayasa değişikliği teklifinde bulunmuştu. Teklifte Cumhurbaşkanı görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması maddesi de yer alıyor.

PARTNER Uykusuzluk problemi çekiyorsanız bir de bunu deneyin Uykusuzluk problemi çekiyorsanız bir de bunu deneyin
Yurtdışındaki FETÖ okullarının Türkiye’ye devriYurtdışındaki FETÖ okullarının Türkiye’ye devri
TBMM Başkanı Yıldırım, James Jones ve Khush Choksy'i kabul ettiTBMM Başkanı Yıldırım, James Jones ve Khush Choksy'i kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baradey mısır rerefandum

En Çok Okunan Haberler

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Arjantinli yıldızı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Arjantinli yıldızı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.