Baradey'den Mısır'daki anayasa değişikliği teklifine tepki

İSTANBUL (AA) - Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Mısır'daki anayasa değişikliği teklifinin, 25 Ocak devrimi öncesine dönüş anlamına geldiğini belirtti.

Baradey, Mısır parlamentosunda çoğunluğu oluşturan “Mısır’a Destek Koalisyonu" Başkanı Abdulhadi el-Kasabi'nin sunduğu anayasa değişikliği teklifiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Mısırlıların, cumhurbaşkanının, demokratik sistemle çelişen ve sonsuza kadar yönetimde kalmasını sağlayan yetkilerle donatıldığı (Hüsnü Mübarek) bir rejime karşı devrim yaptığını hatırlatan Baradey, "Anayasa değişikliği, özgürlüğünü kazanmak için devrim yapmış bir halkı aşağılamak ve 25 Ocak devrimi öncesine geri dönmektir." ifadesine yer verdi.

Mısır makamlarından Baradey'in açıklamalarına henüz cevap gelmedi.

2014 yılında kabul edilen anayasada bu zamana kadar herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Mısır anayasasına göre değişiklik talebinin kabulü için 596 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda en az 120 imza gerekiyor. Anayasada değişiklik yapılabilmesi için milletvekillerinin üçte ikisinin onayının ardından halka gidilerek referandum yapılması gerekiyor.