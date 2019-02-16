İSTANBUL (AA) – Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin görev süresini uzatacak anayasa değişikliğinin hükümsüz olduğunu belirtti.

Baradey, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması gibi bazı maddelerin yer aldığı Anayasa değişikliği teklifinin prensipte kabul edilmesine ilişkin, "Anayasa değişikliği ister kabul edilsin ister reddedilsin hükümsüzdür. Çünkü güçler ayrılığı ve iktidarın el değiştirmesi gibi en önemli anayasal meşruiyet ilkelerini dinamitlemektedir." ifadesini kullandı.

Anayasa değişikliği için yapılacak olan referanduma katılıma karşı çıktığına işaret eden Baradey, referanduma sunulması mümkün olmayan bazı anayasal ilkelerin olduğuna dikkati çekerek, "Örneğin köleliğin ve ırk ayrımcılığının mübah kılınması için referanduma gidilmesi uygun mu?" ifadesine yer verdi.

- Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması gibi bazı maddelerin yer aldığı Anayasa değişikliği teklifi önceki gün prensipte kabul edilmişti.