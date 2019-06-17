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Baradey'den Mursi için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 23:17 | Son Güncelleme

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey: "Dr. Muhammed Mursi'ye Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır ve dayanma gücü versin"

KAHİRE (AA) - Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, bugün çıkarıldığı mahkemede hayatını kaybeden ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için başsağlığı diledi.

Baradey, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Dr. Muhammed Mursi'ye Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır ve dayanma gücü versin." ifadesini kullandı.

Darbe sürecinde aktif rol alan Baradey, son dönemde sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimini eleştirmiş, bazı konularda Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na (İhvan) destek vermişti.

Mursi'nin devrildiği 2013 yılından bu yana İhvan hakkında hiç konuşmayan Baradey, bu yıl yaptığı açıklamalarla Mursi'nin tutulduğu hapishanede ziyaretine izin verilmemesine tepki göstermiş, İhvan liderlerinin sağlık durumuyla ilgili mesajlar paylaşmıştı.

Muhammed el-Baradey, Mursi'nin 2013'te askeri müdahale ile devrilmesinin ardından bir yıl cumhurbaşkanı olarak görevde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un yardımcılığını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mısır Muhammed El-Baradey

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