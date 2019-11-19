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Baraj alarm veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:05 | Son Güncelleme

Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda su seviyesinde düşüş yaşandı.

Baraj alarm veriyor

Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda su seviyesinde düşüş yaşandı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, su sarfiyatında vatandaşların daha dikkatli olmalarını istedi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların olmaması sebebiyle sıkıntı yaşanmaması için vatandaşları tasarruflu olmaya davet eden Başkan Salman ve Karaalioğlu, aksi takdirde su kısıntısı yapılmak zorunda kalınabileceğinin altını çizdiler. Karaailoğlu, “2014 yılında benzer bir tablo ile karşı karşıya kalmış ilave kuyular açarak ve ne yazık ki su kesintileri yapılarak sorun aşılmaya çalışılmıştı. Hava şartları mevsim normallerine göre gitmiyor. Yağış rejiminin değişmesi nedeniyle barajdaki su seviyesi her geçen gün düşmektedir. Bugün itibariyle barajımızdaki su seviyesi yüzde 29’da. Bu da yaklaşık 2 aylık suyumuz var anlamına geliyor. Vatandaşlarımızın dikkatli olması ve gereksiz su kullanımı yapmamasını önemle rica ediyoruz. Aksi takdirde daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

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