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Baraj dizisine flaş transfer! Gizem Karaca Baraj'da hangi rolde oynayacak?

02.12.2020 20:57 | Son Güncelleme:
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Baraj dizisine flaş transfer! Gizem Karaca Baraj'da hangi rolde oynayacak?

Fox TV'de Salı akşamları ekrana gelen Baraj dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna katıldı.

Yönetmenliğini ise Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği, salı akşamları FOX izleyicisiyle buluşan dizinin 17. bölümünden itibaren Gizem Karaca, “Bahar” karakterine hayat verecek.

GİZEM KARACA AVUKAT ROLÜNÜ CANLANDIRACAK

Bahar, Nazım’ın (Feyyaz Duman) avukatı olarak izleyici karşısına çıkacak. Alımlı ve dikkat çekici bir avukat olan Bahar, hikayenin en kilit noktalarından birinde yerini alacak.

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Kadrosunda Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve usta oyuncu Sumru Yavrucuk’un yanı sıra Nezaket Erden, İhsan İlhan, Batuhan Yüzgüleç gibi birbirinden başarılı isimleri barındıran “Baraj”, heyecan verici bölümleriyle her Salı FOX’ta.

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