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Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz'dan bornozlu teşekkür pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 23:57 | Son Güncelleme

Fox TV'de yayınlanan Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, Instagram'dan bornozlu pozunu paylaştı. Güzel oyuncu, hem Baraj dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer alması hem de takipçi sayısının 2 milyona ulaşması nedeniyle takipçilerine teşekkür etti.

Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz'dan bornozlu teşekkür pozu

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat veriyor.

REYTİNGLERİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Dizide gösterdiği başarılı performansı ile göz dolduran Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile güzel gelen reytinglerin keyfini yaşadığını gösterdi. Baraj dizisinde Feyyaz Duman, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk ile başrolü paylaşan oyuncu, hem Baraj dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer alması hem de takipçi sayısının 2 milyona ulaşması nedeniyle takipçilerine teşekkür etti.

nehir

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Biran Damla Yılmaz, baraj dizisi, baraj dizis nehir,

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