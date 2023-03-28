Baraj doluluk oranları 2023: İstanbul, İzmir ve Bursa baraj doluluk oranları kaç oldu? Barajlarda son durum ne?

Barajlar doluluk oranları da Türkiye’nin birçok ilinde yakından takip ediliyor. Kış aylarını oldukça verimsiz bir yağış dönemi geçiren Türkiye, mart ayında beklediği yağışlara kavuştu. Son dönemde oldukça düşük seviyelere inen barajlar, mart ayında gerçekleşen yağışlar sonrası yeniden yükselişe geçti. İşte İstanbul, Bursa ve İzmir baraj doluluk oranları ile barajların son dorumu hakkında bilgiler...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023

Baraj doluluk oranlarında 2014'ten sonra en az doluluk oranı bu yıl yaşanıyor. Son günlerde Türkiye genelinde birçok ilde artan yağışlar baraj seviyelerini yükseltmeye başladı.

Kış aylarında yağışın beklenenden çok daha az yağması nedeniyle barajlarda yaşanan yüksek düşüşler, yağışların artmasıyla hızlı bir yükselişe geçti.

İSTANBUL, İZMİR VE BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

28 Mart İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı 37.33 oranında kaydedildi. 28 Mart 2022'de bu oran %89.51 olarak kaydedilmişti.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI

28 Mart Salı günü İzmir güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı % 41,28 olarak açıklandı.



BURSA BARAJ DOLULUK ORANI

Bursa baraj doluluk oranı mart ayı itibarıyla alarm vermeye başladı. BUSKİ tarafından paylaşılan verilere göre Bursa’da Doğancı Barajı %44, Nilüfer Barajı ise %14 seviyelerine kadar indi.



