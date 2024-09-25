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  4. Baraj dolulukları yüzde 40'ın altında kaldı... En düşük doluluk oranına sahip baraj yüzde 6.26 ile Kazandere

Baraj dolulukları yüzde 40'ın altında kaldı... En düşük doluluk oranına sahip baraj yüzde 6.26 ile Kazandere

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.09.2024 12:17
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Barajlardaki su seviyesi gün geçtikçe düşüyor. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları açıklandı! İSKİ verilerine göre bugün barajların doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü. Akıllara su problemi geldi. İşte merak edilen baraj doluluk oranları;

Son zamanlarda etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesi kritik rakamlara düştü. İSKİ'nin açıkladığı verilere göre bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü.

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İstanbul'un su kaynağı olan barajların doluluk oranı yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Doluluk oranının düşüşünden en fazla etkilenen barajlardan biri de Alibeyköy baraj gölü oldu. Aylardır düşük seviyede seyreden doluluk oranı Alibeyköy barajında yüzde 10'un altına indi. Bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 9.73 olarak ölçüldü. Baraj gölündeki su seviyesi artık tahliye kapaklarından onlarca metre geride kaldı.

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İstanbul'un barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde seyreden iki baraj kaldı. Elmalı ve Terkos baraj göllerinde doluluk oranı şu anda yüzde 55'li seviyelerde. Geriye kalan 8 baraj gölünde doluluk oranı yüzde 50'nin altında. Yapılan ölçümlerde doluluk oranı en düşük baraj gölü yüzde 6.26 ile Kazandere oldu. En fazla doluluk oranı yüzde 56.82 ile Elmalı barajı oldu.

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İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI;

Ömerli % 32.84

Darlık %44.59

Elmalı %56.82

Terkos %56.2

Alibeyköy %9.73

Büyükçekmece %41.49

Sazlıdere %48.42

Istrancal %33.92

Kazande %6.26

Papuçde %22.05

(DHA)

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İSKİ baraj doluluk oranı
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