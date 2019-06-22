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Baraj göletinde balık tutmaya çalışan iki kardeşten biri boğularak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 09:35 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Patnos ilçesi Uzungün köyü Halife mezrası Patnos Barajı kıyısında balık tutmaya çalışan iki kardeşten Yunus Aydar, gölette boğularak olay yerinde hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre, Patnos Barajı göletine balık avlamaya giden Recep (9) ve Yunus Aydar (16) kardeşlerden Yunus balık yakalamak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu.Mezraya koşarak yardım getirmeye çalışan Recep’in köylülere haber vermesi sonucu olay yerine gelen köylüler Yunus’un olay yerinde boğulduğunu ve Jandarmaya haber vererek cesedin sudan çıkarılmasına yardımcı oldular.Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Baraj göletinde balık tutmaya çalışan iki kardeşten biri boğularak hayatını kaybetti

Ağrı’nın Patnos ilçesi Uzungün köyü Halife mezrası Patnos Barajı kıyısında balık tutmaya çalışan iki kardeşten Yunus Aydar, gölette boğularak olay yerinde hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Patnos Barajı göletine balık avlamaya giden Recep (9) ve Yunus Aydar (16) kardeşlerden Yunus balık yakalamak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu.
Mezraya koşarak yardım getirmeye çalışan Recep’in köylülere haber vermesi sonucu olay yerine gelen köylüler Yunus’un olay yerinde boğulduğunu ve Jandarmaya haber vererek cesedin sudan çıkarılmasına yardımcı oldular.
Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Baraj göletinde balık tutmaya çalışan iki kardeşten biri boğularak hayatını kaybetti

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