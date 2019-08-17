HABER

Baraj göletinde kaybolan kişi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği Kılavuzlu Barajı göletinde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Arkadaşlarıyla dün piknik yapmak için geldiği Onikişubat ilçesindeki Kılavuzlu Mesire Alanı'nda girdiği Kılavuzlu Barajı göletinde kaybolan Suriye uyruklu Hikmet Hamit'in (25) aranmasına sabah yeniden başlandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su altı Grup Amirliği ekibinin de katıldığı arama çalışmaları, polis, jandarma, UMKE, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekibinin destekleriyle devam etti.

Adıyaman su altı ekibi, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından Hamit'in cesedini olay yerine 100 metre uzaktaki alanda buldu.

Sudan çıkartılan ceset, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma, Eğitim ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi'ndeki Kılavuzlu Mesire Alanı'nda serinlemek için Kılavuzlu Barajı göletinde giren Suriye uyruklu Hikmet Hamit, bir süre sonra gözlerden kaybolmuştu. Ekipler Hamit'i bulmak için arama yapmış, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Avcılar'da TIR'ın içinde 6 büyüklüğünde depremi yaşadılarAvcılar'da TIR'ın içinde 6 büyüklüğünde depremi yaşadılar
'Kayseri'deki binaların yüzde 40'ı riskli''Kayseri'deki binaların yüzde 40'ı riskli'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama boğulma bulundu ceset Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 14. Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da dev uygulama! Havadan ve karadan abluka

Taksim Meydanı'nda turist kadın ile taksici arasında arbede

Taksim Meydanı'nda arbede!

Son dakika: Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildİ

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika: Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

İzmir'de 34'ü çocuk 106 göçmen yakalandı

İzmir'de yakalandılar! Aralarında çocuklar da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.