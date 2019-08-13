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Baraj gölü bayram çöpleri ve hayvan atıklarıyla doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 10:58 | Son Güncelleme

Artvin’in Borçka ilçesinde baraj gölüne bırakılan kurbanlıkların atıkları, mahalle sakinleri ve ziyaretçilerin tepkisine neden oldu.Artvin’in Borçka ilçesinde, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların sakatat ve derilerinin kimliği belirsiz kişilerce bölgede bulunan Muratlı Barajı’na atılması, mahalle sakinleri ve ziyaretçilerin tepkisine neden oldu.Muratlı Baraj gölü üzerinde çevre köylerinden geldiği tahmin edilen kurban atıkları ve çöpler çevrede kötü kokuya neden oldu.

Artvin’in Borçka ilçesinde baraj gölüne bırakılan kurbanlıkların atıkları, mahalle sakinleri ve ziyaretçilerin tepkisine neden oldu.
Artvin’in Borçka ilçesinde, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların sakatat ve derilerinin kimliği belirsiz kişilerce bölgede bulunan Muratlı Barajı’na atılması, mahalle sakinleri ve ziyaretçilerin tepkisine neden oldu.
Muratlı Baraj gölü üzerinde çevre köylerinden geldiği tahmin edilen kurban atıkları ve çöpler çevrede kötü kokuya neden oldu. Bayram ziyaretine gelenler ve gölün manzarasını seyretmek isteyenler ise çöp tabakası ile karşılaşınca gölün kirliliğini cep telefonlarına kaydettiler. Baraj gölüne atılan hayvan atıkları nedeniyle çirkin manzarayla karşılaşan ziyaretçiler, vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, ilçeye ve doğaya yakışmayan bu davranışı doğru bulmadıklarını söylediler.

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