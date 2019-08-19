HABER

Baraj gölü birçok kişinin uğrak yeri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

Ordu’daki Topçam Baraj Gölü, birçok kişinin uğramadan geçmediği yerlerden birisi oldu.Mesudiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Topçam Baraj Gölü muhteşem manzarasıyla görenleri mutlu ediyor.Baraj gölünü ziyaret edenler ve yoldan geçenler tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.Baraj gölünü görmek isteyenler Ordu merkezden devam ederek Karadeniz-Akdeniz Yolu olan Dere Yolu’ndan sarp dağların ve gür ormanların arasından geçilerek Topçam Baraj Gölü’ne ulaşılıyor.Baraj gölüne hayran kaldığını dile getiren Aynur Önder, “Buradaki baraj gölüne ve doğasına hayran kalmamak mümkün değil.

Baraj gölü birçok kişinin uğrak yeri oldu

Ordu’daki Topçam Baraj Gölü, birçok kişinin uğramadan geçmediği yerlerden birisi oldu.
Mesudiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Topçam Baraj Gölü muhteşem manzarasıyla görenleri mutlu ediyor.
Baraj gölünü ziyaret edenler ve yoldan geçenler tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.
Baraj gölünü görmek isteyenler Ordu merkezden devam ederek Karadeniz-Akdeniz Yolu olan Dere Yolu’ndan sarp dağların ve gür ormanların arasından geçilerek Topçam Baraj Gölü’ne ulaşılıyor.
Baraj gölüne hayran kaldığını dile getiren Aynur Önder, “Buradaki baraj gölüne ve doğasına hayran kalmamak mümkün değil. Bizler de bu güzelliği ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdik. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum" dedi.

Baraj gölü birçok kişinin uğrak yeri oldu

Baraj gölü birçok kişinin uğrak yeri oldu

Baraj gölü birçok kişinin uğrak yeri oldu

Baraj gölü birçok kişinin uğrak yeri oldu

Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...
Kayyum olarak atanan valilerden ilk açıklamalarKayyum olarak atanan valilerden ilk açıklamalar
Bitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulunduBitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Astsubayın cinnet getirip yaraladığı kayınvalidesi de hayatını kaybetti

Astsubay cinnet getirip ailesini katletmişti! Yeni gelişme

Kayyum olarak atanan valilerden ilk açıklamalar

Kayyum olarak atanan valilerden ilk açıklamalar

Bitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu

Bitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu

Tarihi değiştiren keşif! Dünyada bilinen ilk süt ürünleri imalatı Bursa'da gerçekleşmiş

Tarihi değiştiren keşif! İlk süt imalatı bakın nerede yapılmış

İstiklal Caddesi'nde motosikletli dehşeti!

İstiklal Caddesi'nde kalabalığın arasına dalıp, dehşet saçtı

Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi! Yaralılar var

Askeri araç devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.