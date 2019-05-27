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Baraj Gölü'nde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesi'ne 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölünde kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Evin'in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde buldu.

Baraj Gölü'nde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

Van’ın Erciş ilçesinde Morgedik Barajı göletine düşen Evin Çiçek isimli 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Barajı göletine düşen Evin Çiçek’i arama çalışmalarından bugün sonuç alındı. Van’dan gelen jandarma, polis su altı ekipleri, AFAD ve sağlık ekipleri, Evin’in önceki gün düştüğü alandan yaklaşık 150 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkarttı. Karaya çıkartılan cesedin adli işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. Küçük kızın yakınları ceset bulunduğu sırada sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İHA

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evin çiçek Van Erciş

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