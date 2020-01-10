Baraj gölü suları altında kalacak Yusufeli'nden ağaçlar da taşınıyor

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN'de yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek 3'üncü çift eğrilikli kemer beton köprüsü olacağı belirtilen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçenin yeni yerleşim alanındaki inşa çalışmaları sürdürülüyor. Sakinlerinin 69 yıllık yerleşim yerlerine veda etmeye hazırlandığı Yusufeli'nde, kayıtlı mezarların ardından ağaçlar da taşınıyor. İş makineleri ile toprağıyla alınan ağaçların taşınıp, dikildiği yeni ilçede fidan dikimi de yapılıyor.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürdürülüyor. 100 katlı gökdelene eş değerde, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisindeki 150 hektarlık alanda, 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına 1638 konut inşa edilecek, 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin çalı türü peyzaj fidanı dikilecek. Bölgede 100 dönümlük alan, tarımsal alan olacak. Yeni yerleşim yeri inşaatlarının sürdürüldüğü ilçede 2'nci bölgede ise kaymakamlık, kamu binaları ve merkez cami yapılıyor. Bu bölgede toplam 238 iş yeri inşa edilecek. Yeni yerleşim yeri için başlatılan altyapı çalışmalarında sona gelindi. 1950 yılında son yerleşim yerinde kurulan Yusufeli ilçe merkezinin, inşaatların tamamlanmasının ardından Yansıtıcılar mevkisine taşınma sürecine başlanacak.

YENİ İLÇE, 2 KAT DAHA BÜYÜK OLACAK

Bölgede ihale edilen hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez camisi, müftülük, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul olmak üzere bir kısım kamu binasının yapım çalışmalarına devam ediliyor. Proje kapsamında yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlanan yeni ilçe merkezindeki 2'nci bölgede de altyapı çalışmaları tamamlanırken, üst yapı çalışmaları ihale süreci devam ediyor. 24 Eylül 2019'da gerçekleştirilen 2'nci ihale kapsamında; 3'üncü bölgede 224 konut, 8 iş yeri ve semt camisi yapılması da planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında yeni ilçenin yeri, 70 hektar alan üzerine kurulu mevcut ilçeye göre, 2 kat daha büyük olacak.

MEZARLAR TAŞINIYOR

Altyapı yatırımları ile 1638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine mezarlar da taşınıyor. Yusufeli Belediyesi'nce sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yapıldı, taşınacak mezarları kayıt altına aldı. Halkın talepleri ile tespit edilen yaklaşık 500 mezar, yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınıyor.

AĞAÇLARIN TAŞINMASINA DA BAŞLANDI

Yusufeli'nde kayıt altına alınan ve taşınma süreci devam eden mezarların ardından mevut ilçedeki ağaçların da taşınması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda özel iş makineleri ile mevcut ilçeden toprağıyla alınan ağaçların taşınıp, dikildiği yeni ilçede fidan dikim çalışması da başlatıldı.

'21'İNCİ YÜZYILIN EN MODERN İLÇESİ OLACAK'

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yapımı sürdürülen Yusufeli Barajı'nın hizmete alınması ile sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu, ağaç dikim çalışmalarına destek verdi. Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nın inşasının hızla devam ettiğini belirten Doruk, bir taraftan da ilçenin taşınacağı yeni yerleşim alanında alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Vali Doruk, yeni Yusufeli'nin, 21'inci yüzyılın en modern ilçesi olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Kamu binalarından konutlara kadar çalışmalar sürerken, yeni ilçeye yakışacak çevre ve alan düzenlemesi de yapılıyor. Bu kapsamda Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'müzce ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Burada çok önemli iş yapılıyor. Bir yandan ağaçlandırma çalışması yapılırken bir taraftan da mevcut ilçemizde yetişen meyve türlerini buraya dikiyoruz. Daha önceden tespit edilmiş ağaçları sökerek buraya taşıyarak toprakla buluşturuyoruz. İnsanlarımızı buraya yerleştirmeden önce ağaçlarımızı yerleştirmiş olacağız. Buradaki çalışmalardan şahsen çok etkilendim. Hem rekreasyon alanı oluşturuluyor hem de çeşitli meyve türleri ekiliyor. Bu çalışmalar Yusufeli'nin güzelliğine güzellik katacaktır."

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinin inşası sürecinin planlandığı gibi sürdüğünü aktaran Vali Doruk, çalışmalarda aksaklık olmadığını vurguladı.

Bölgede incelemelerde bulunan Artvin AK Parti Milletvekili Erkan Balta ise ağaçlandırma çalışmasının, yeni ilçenin eski ilçeden izler taşıması adına çok önemli olduğunu söyleyerek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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