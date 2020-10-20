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Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 07:48 | Son Güncelleme

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı Gölü'nün yüzeyinde binlerce balığın kümeler halinde durması görenleri şaşırttı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gölde inceleme başlatıldı.

Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı Gölü'nün Ormanağzı köyüne doğru olan kısmında ilginç bir olay yaşandı. Aralarında 10 metre olmak üzere kümeler halinde gölün yüzeyinde duran balıklar görenlerin dikkatini çekti.

GÖREN TELEFONA SARILDI

İlk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyen yöre halkından Ahmet Sezgin, "Bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Yumurtadan çıkan sazan yavrular, büyük bir balığın başına toplanıyor. Gölün yüzeyi tamamen bunlarla dolu. Çok ilginç bir olay. Balıklar suyun akışına doğru toplanıyorlar. Herkes bu olayı cep telefonu ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi" diye konuştu.

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Ayvalı barajındaki suların çekilmesi ile göldeki oksijenin azaldığını ve bu yüzden balıkların gölün yüzeyine çıkabileceğini düşünen Fırat Aydın ise "Ben buraya gezmeye geldim. Çok sık geldiğim gölde ilk kez böyle bir olaya şahitlik ediyorum. Kimi suda oksijen azaldığı için kimi gölün dibinde bol miktarda yosun olduğu için balıkların yüzeyde durduğunu söylüyor. Kesin nedenini bilmiyoruz ama suyun yüzende kümeler halinde duran balıklar ilginç bir görüntü oluşturuyor" dedi.

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Yaşayan bu olay üzerine Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekim İbrahim Deniztekin, sudan numune alarak incelenmek üzere Erzurum'a gönderdi. Deniztekin, çıkacak sonuçların İl Müdürlüğü tarafından açıklanacağını belirtti.

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(DHA)

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