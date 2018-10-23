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Baraj gölünde balık avlarken boğulan 3 arkadaşın cenazeleri yan yana defnedildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 16:21 | Son Güncelleme

AKSARAY'da Mamasın Baraj Gölü'nde balık avına çıktıkları teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Ahmet Şen (38), Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru'nun (41) cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Baraj gölünde balık avlarken boğulan 3 arkadaşın cenazeleri yan yana defnedildi 

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Mamasın Baraj Gölü'nde balık avına çıktıkları teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Ahmet Şen (38), Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru'nun (41) cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Bir süt fabrikasında çalışan Ahmet Şen, mesai arkadaşı Dumrul Duru ve Almanya'da yaşayan Şaban Asal ile pazar günü akşam saatlerinde balık avlamak için otomobille Çatalsu köyündeki Mamasın Baraj Gölü'ne gitti. Ahmet Şen gecenin ilerleyen saatlerine kadar eve dönmeyince ailesi çevrede arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma, bir gün sonra gündüz saatlerinde Şaban Asal'a ait otomobili, göle 400 metre mesafede park halinde buldu. Köylülerin ifadesine başvuran ekipler, 3 kişinin kıyıdaki bir tekneyle göle açıldığını belirledi. Bunun üzerine AFAD, UMKE ve balıkçılar aramalarını göle kaydırıldı.
Dün akşam saatlerinde ekipler, kıyıya yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta üç arkadaşın cansız bedenine ulaştı. Teknenin alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitirdiği belirlenen 3 arkadaşın cenazeleri, bugün Somuncu Baba Külliyesi’nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında yan yana defnedildi.
'BALIK TUTMAYI ÇOK SEVERDİ'
​Gökhan Ünlü, iş arkadaşı Ahmet Şen'in balık tutmayı çok sevdiğini belirterek, ''Ahmet Şen ile 4 yıldır beraber çalışıyorum. Ahmet, balık tutmayı çok severdi. 2- 3 gün önce de arkadaşlara, balığa gideceğiyle alakalı heyecanın dile getirmiş. Hemen her hafta giderdi; ama her defasında da yeniden gidiyormuş gibi heyecanlanırdı. Daha önce oltayla balık tutuyordu. Bu gittiğinde tekne bulmuşlar, tekneyle beraber açılmışlar. Sanırım bir rüzgar gelmiş, tekne alabora olmuş. Tekne demir olduğu için ondan dolayı battığı ve balçıktan dolayı yüzemedikleri söyleniyor" diye konuştu.

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Baraj gölünde balık avlarken boğulan 3 arkadaşın cenazeleri yan yana defnedildi Baraj gölünde balık avlarken boğulan 3 arkadaşın cenazeleri yan yana defnedildi Baraj gölünde balık avlarken boğulan 3 arkadaşın cenazeleri yan yana defnedildi Baraj gölünde balık avlarken boğulan 3 arkadaşın cenazeleri yan yana defnedildi

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