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Baraj gölünde boğulan Elif Naz, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 22:35 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren ve annesi tarafından sudan çıkarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Elif Naz Çoban (13), Gaziantep'te toprağa verildi.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren ve annesi tarafından sudan çıkarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Elif Naz Çoban (13), Gaziantep'te toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arıkök Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden iki ailenin çocukları Büşra Beden (17) ve Elif Naz Çoban, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören anneleri Elif Çoban ve Sıdıka Beden ile akrabaları Nimet Yıldırım, suya atladı. 3 kadın çocukları kıyıya çıkarmak isterken, kendileri de akıntıya kapıldı. Nimet Yıldırım ve Sıdıka Beden ise göldeki akıntıda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Sıdıka Beden ve Nimet Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan baygın halde çıkarılan Elif Çoban, kızı Elif Naz Çoban ve Büşra Beden ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocuklardan Elif Naz Çoban, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep’e getirilen Elif Naz için cenaze töreni düzenlendi. Bahaeddin Nakıboğlu camisine getirilen küçük kızın tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Cenaze namazı boyuncu Elif Naz’ın babası Halil Çoban güçlükle ayakta durdu. Elif Naz’ın kardeşleri İbrahim ve Mahmut Çoban ise ablalarının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Anne Elif Çoban ise hastanede tedavi gördüğü için kızının cenaze törenine katılamadı.

Elif Naz Çoban'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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