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  4. Baraj gölünde endişelendiren manzara! 'İlk kez böyle gördük'

Baraj gölünde endişelendiren manzara! 'İlk kez böyle gördük'

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2020 15:40 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesindeki Koçköprü Baraj Gölü'nde yüzeydeki renk değişimi bölge sakinlerini endişelendirdi. Suyun yeşil tabakayla kaplandığı bölgede muhtar Yahya İnan, baraj gölü suyunu sulama, temizlik ve içme amaçlı kullandıklarını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, araştırılmasını istedi.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan, bölgenin enerji ile sulama suyu ihtiyacının karşılandığı 65 milyon metreküp su kapasiteli Koçköprü Barajı'nın yüzeyinde, son günlerde oluşan renk değişimi, mahalleliyi korkuttu. 70 haneli Koçköprü Mahallesi başta olmak üzere Erciş ve birçok kırsal mahallenin sulama suyu ihtiyacının karşılandığı baraj gölünde su seviyesi düştü. Bunun yanı sıra kıyılarda ve baraj kapaklarının olduğu bölgelerde yeşil tabaka oluştu.

Koçköprü Mahallesi'nin muhtarı Yahya İnan, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Baraj gölü suyunu sadece sulama amaçlı değil zaman zaman temizlik ve içme amaçlı olarak da kullandıklarını belirten İnan, "Kirliliği andıran bu görüntü bizleri korkuttu. Yetkililerin araştırmasını istiyoruz. Daha önce olmamıştı. Su seviyesi düşünce böyle bir durumla karşılaştık. En kısa zamanda bölge halkına da bilgi verilmeli" dedi.

DHA

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