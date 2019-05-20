HABER

Baraj gölünde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:30 | Son Güncelleme

ADANA'da, Çatalan Köprüsü'nde balık tutanların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi buldu.

Baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, Çatalan Köprüsü'nde balık tutanların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi buldu.
Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü üzerinden geçen Çatalan Köprüsü'nde balık tutanlar, suda sürüklenen cesedi fark etti. '155 Polis İmdat Hattı'nın aranması üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi. Su altı ekipleri cansız bedenin görüldüğü bölgede çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede sudaki cesedi çıkardı. Erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmazken, polis, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (3)Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (3)
‘Sahte reçete’ operasyonunda 2 tutuklama‘Sahte reçete’ operasyonunda 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.