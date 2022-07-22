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  4. Kahreden olay! Düşürdüğü oltasını almak için baraj gölüne giren öğretmen boğuldu

Kahreden olay! Düşürdüğü oltasını almak için baraj gölüne giren öğretmen boğuldu

22.07.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Türkçe öğretmeni Mehmet Rüştü Vural (42), balık tutarken düşürdüğü oltasını almaya girdiği baraj gölünde boğuldu.

Kahreden olay! Düşürdüğü oltasını almak için baraj gölüne giren öğretmen boğuldu

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacalar köyü yakınlarındaki Karacalar Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden Kadıburhaneddin İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mehmet Rüştü Vural, oltasını suya düşürdü. Elbiselerini çıkarıp oltayı almak için suya giren Vural, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıçları kısa süreli aramayla Vural'ın cansız bedenine ulaştı.

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Yapılan incelemenin ardından Mehmet Rüştü Vural'ın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Öğretmen Sivas boğulma
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