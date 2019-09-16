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Baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sona erdirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmalarından altıncı günde de sonuç alınamayınca çalışmalar durduruldu

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde, binmek istediği sandalın hareket etmesi üzerine atladığı suda kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sona erdirildi.

Almus Baraj Gölü Tilki Deresi mevkisinde kaybolan Abdullah Abdi'yi (24) arama çalışmalarına, AFAD Tokat İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Ordu'dan gelen dalgıç polisler katıldı.

Dalgıç polisler ve AFAD'a bağlı dalgıçlar, arama çalışmalarında baraj gölünde dalış yaparak kayıp genci aradı. Jandarma ekipleri de çalışmalara "drone" ile destek verdi.

Çalışmalarda bir sonuca ulaşılamaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.

AFAD ekiplerinin zaman zaman göl yüzeyinde arama çalışması yapacağı bildirildi.

Almus Baraj Gölü'nde alabalık üreten firmada çalışan Abdullah Abdi, geçen çarşamba günü, gölde bulunan kafesteki balıklara yem götürmek için binmek istediği sandalın ipi çözülerek hareket etmesi üzerine suya atlamış ve gölde kaybolmuştu.

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Afgan genc Almus arama Baraj Gölü Tokat

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