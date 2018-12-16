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Baraj gölünde kaybolan balıkçı aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 12:07 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde dün kayığı ile avlanmak için Derbent Baraj Gölü'ne açılan balıkçı Onur Özcan (51), suya düşerek kayboldu.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde dün kayığı ile avlanmak için Derbent Baraj Gölü'ne açılan balıkçı Onur Özcan (51), suya düşerek kayboldu. Kayıp balıkçının bulunması için gece başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. Olay dün Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'ndeki Derbent Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre i Onur Özcan, kayığı ile birlikte avlanmak için göle açıldı. Ancak bir süre sonra kayığı boş halde gören yakınları Özcan'ı bulamayınca durumu jandarmaya haber verdi. Suya düştüğü iddia edilen Özcan'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliği dalgıç polislerinin de katılımıyla arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Gece yapılan çalışmalarda bir sonuç elde edilemedi. Bölgede başlatılan çalışmalara bu sabah da devam edildi.

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