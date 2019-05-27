Baraj gölünde kaybolan Evin'in cansız bedeni bulundu

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde, düştüğü baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'in (7), suda yapılan arama çalışmaları sonucu, 3 gün sonra cansız bedeni bulundu. Erciş'e 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölü kıyısında, cumartesi günü koyun otlatan, çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybederek, suya düştü. Tüm çabasına rağmen kurtaramadığı kızı suda kaybolan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumartesi günü ve dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün gece saatlerinde ara verilen çalışmalara, bu sabah yeniden başlandı. Jandarma su altı timi, bugünkü çalışmalar sırasında, düştüğü yere 100 metre uzaklıkta, Evin'in cesedini buldu. Evin Çiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

