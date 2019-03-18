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Baraj gölünde sızıntı başladı, 12 ev tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 23:30 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Alucra ilçesinde 4 milyon metre küp su depolama hacmine sahip Alucra Barajı'nda, su sızıntısı nedeniyle 12 ev tahliye edildi.

Baraj gölünde sızıntı başladı, 12 ev tahliye edildi

Hakan KABAHASANOĞLU/ALUCRA, (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Alucra ilçesinde 4 milyon metre küp su depolama hacmine sahip Alucra Barajı'nda, su sızıntısı nedeniyle 12 ev tahliye edildi.
Giresun’un Alucra ilçesindeki koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip ve 11 bin 640 dekar zirai alanın suya kavuşmasını sağlayan Alucra Barajı’nda su sızıntısı başladı. Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, göletteki suyun tahliyesine karar verdi. Risk altında bulunan gölet kısmına yakın yerdeki 12 ev de, tedbir amacıyla tahliye edildi. Göletteki suyun tahliyesinin ardından sızıntının yaşandığı baraj gövdesinde iyileştirme çalışması yapılacak.
Konuyla ilgili Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Giresun ili Alucra ilçesi, Alucra Göleti’nde, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından 15.03.2019 günü başlayan yayılı su sızıntısı tespit edilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü'nden 5 kişilik uzman bir heyet gölet yerine gelmiş olup, incelemelerini sürdürmektedir. Durum tespiti ve tedbir amaçlı olarak gölet suyu tahliye edilmeye başlanmıştır. Su seviyesinin düşürülmesinden sonra gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Gölün boşaltımı sırasında mansaba kontrollü olarak su bırakılmaktadır. Tedbir amaçlı olarak gölün hemen mansabındaki 12 hane tahliye edilmiştir. Diğer yerleşimler için riskli bir durum olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır."

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Baraj gölünde sızıntı başladı, 12 ev tahliye edildiBaraj gölünde sızıntı başladı, 12 ev tahliye edildiBaraj gölünde sızıntı başladı, 12 ev tahliye edildiBaraj gölünde sızıntı başladı, 12 ev tahliye edildi

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