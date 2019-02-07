Baraj gölünde yasak avlanmaya 3 bin 270 lira ceza

Konya’da, ticari su ürünleri avcılığının yasak olduğu baraj gölünde ağla avlandığı iddia edilen 2 kişiye toplam 3 bin 270 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Konya Karayolu üzerinde bulunan Altınapa Baraj Gölü’nde ticari su ürünleri avcılığının yasak olmasına rağmen bazı kişilerin sulara ağ sererek avlandığına yönelik alınan ihbarı değerlendiren Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Müşterek yürütülen çalışmaya Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu, Konya Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Baraj çevresinde yapılan denetim ve kontrollerde su ürünleri avı yaptığı ileri sürülen H.U. ve A.E. yakalandı. Avcılarla birlikte 300 metre misina ağı, bot ve diğer ekipmanlar ele geçirildi. Avcılara kişi başı bin 635 lira olmak üzere toplamda 3 bin 270 liralık idari para cezası uygulandı.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, Konya il genelinde sadece Beyşehir Gölü, Ilgın Çavuşçu, Halkapınar İvriz Baraj Gölü ile Çumra Apa Barajı’nda ticari avcılığın serbest olduğunu hatırlatırken, bu göl ve barajlarda sadece ilgili kurumlardan kiralama yapan kişi ya da kooperatiflerin balıkçılık yapabildiği uyarısında bulundu. İlhan Bal, "Bunun dışındaki baraj ve göllerde ağlarla ticari balık avcılığı yasaktır. Yasağa uymayanlar, yapılan denetim ve kontrollerde tespit edildiğinde ilgili kanunlar gereği haklarında cezai işlem uygulanmaktadır. Altınapa barajı da hem içme suyu havzası, hem de ticari balıkçılık sahası olmadığı için tüm yıl boyunca ticari avlanma yasak kapsamında bulunuyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için buna dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.



