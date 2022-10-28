HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baraj gölünde yetiştirilen alabalıkların denize sevki başladı

Baraj gölünde yetiştirilen alabalıkların denize sevki başladı

28.10.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıl başında Derbent Baraj Gölü'ne bırakılan alabalık yavruları, ekim ayı sonu ile kasım ayı başından itibaren su sıcaklığının da uygun hale gelmesiyle denizde bulunan su ürünleri yetiştiriciliği kafeslerine aktarılıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölünde yetiştirilen ve belirli büyüklüğe ulaşan alabalıkların denize sevkine başlandı.

Yıl başında Derbent Baraj Gölü'ne bırakılan alabalık yavruları, ekim ayı sonu ile kasım ayı başından itibaren su sıcaklığının da uygun hale gelmesiyle denizde bulunan su ürünleri yetiştiriciliği kafeslerine aktarılıyor.

Derbent Baraj Gölü'nde 10 ayda ortalama bir kilograma ulaşan alabalıklar, canlı olarak kafeslere alınıyor. Alabalıklar, Karadeniz'deki kafeslerde de bir süre bakıldıktan sonra "Türk somonu" olarak Türkiye geneli ve dünyada tüketicilere sunuluyor.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde su ürünleri mühendisi olarak görev yapan Yusuf Eyice, AA muhabirine, Derbent Baraj Gölü'nde 14 su ürünleri yetiştiriciliği tesisi bulunduğunu söyledi.

Tesislerin yıllık üretim kapasitesinin 6 bin 650 ton olduğunu belirten Eyice, "Bu tesislere 2021 yılında yaklaşık 4 milyon lira su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesi yaptık. Bu tesislerde ekim ayı itibarıyla yavru olarak bırakılan alabalıkların ağırlığı 800 gram ile 1,5 kilogram arasında değişmektedir." dedi.

Denizde bulunan su ürünleri yetiştiriciliği tesislerine balıkların canlı olarak transferinin sağlandığını anlatan Eyice, "Bu balıklar, Karadeniz'deki su yetiştiricileri tesislerine girdikten sonra önümüzdeki yıl mayısın 15'ine kadar 8-9 kat kilo artarak Türk somonuna büyük destek sağlamaktadır. Türkiye'nin su ürünleri ihracatına ilçe olarak katkı sağlamaktayız." ifadesini kullandı.

Derbent Baraj Gölü'nde su ürünleri yetiştiriciliği yapan Sertan Ayar da tesislere ocak-şubat aylarında giren alabalık yavrularını 8-10 ay bakıldıktan sonra uygun ortamı bulduklarında denize sevk ettiklerini dile getirdi.

Bu sevklerin 300 kilogram ile 1 ton bandında olduğuna işaret eden Ayar, "Karadeniz suyunda ortalama 6 ay bakıldıktan sonra Türk somonu hasat aşamasına gelmektedir. Hasat edilerek Türkiye'ye ve dünyaya gönderilmektedir." bilgisini verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulanık’ta "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendiBulanık’ta "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi
Son ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çektiSon ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çekti
Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadıAnketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı
Anahtar Kelimeler:
Bafra alabalık

En Çok Okunan Haberler

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

EYT'de emekli olmak zorunlu mu?

EYT'de emekli olmak zorunlu mu?

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

27 milyon dolarlık vurgunda akılalmaz detaylar

27 milyon dolarlık vurgunda akılalmaz detaylar

İlginizi Çekebilir

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.