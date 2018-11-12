Baraj gölünden mezarlık fışkırdı

Mezarlığın ortaya çıkması üzerine bölgeye gelen Topalak Mahallesi sakinleri, yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Drone'la görüntülenen göldeki tüm mezarlar böyle görüntülendi.

Sulan çekilince 60 yıllık mezarlık ortaya çıktı

1 / 4 Adana'da, 60 yıl önce su tutulmaya başlanan Seyhan Barajı Gölü'nün altında kalan Topalak Mahallesi mezarlığı, sular çekilince ortaya çıktı.

2 / 4 Seyhan Nehri üzerine inşa edilen Seyhan Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı da su altında kaldı. Ancak son dönemdeki kuraklığa bağlı olarak tarımsal sulama için DSİ'ye ait sulama kanallarına su verilince göldeki su azaldı.

3 / 4 Seyhan Baraj Gölü'nde su yaklaşık 2 metre çekildi. Topalak Mahallesi'nin daha önce su altında kalan mezarlığı da bu çekilme sonrasında ortaya çıktı.