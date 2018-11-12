HABER

Baraj gölünden mezarlık fışkırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Topallak Mahallesi'nde 60 yıldır sularla kaplı olan Seyhan Barajı Gölü'nden DSİ'ye ait sulama kanallarına su verilmesiyle, göldeki sular 2 metre çekildi. Suların çekilmesiyle birlikteyse onlarca mezar ortaya çıktı. Taşların yosunla kaplandığı mezarlıkta yazıların okunmaz hale geldiği gözlendi.

Mezarlığın ortaya çıkması üzerine bölgeye gelen Topalak Mahallesi sakinleri, yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Drone'la görüntülenen göldeki tüm mezarlar böyle görüntülendi.

Sulan çekilince 60 yıllık mezarlık ortaya çıktı

1 / 4

Adana'da, 60 yıl önce su tutulmaya başlanan Seyhan Barajı Gölü'nün altında kalan Topalak Mahallesi mezarlığı, sular çekilince ortaya çıktı.
2 / 4

Seyhan Nehri üzerine inşa edilen Seyhan Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı da su altında kaldı. Ancak son dönemdeki kuraklığa bağlı olarak tarımsal sulama için DSİ'ye ait sulama kanallarına su verilince göldeki su azaldı.
3 / 4

Seyhan Baraj Gölü'nde su yaklaşık 2 metre çekildi. Topalak Mahallesi'nin daha önce su altında kalan mezarlığı da bu çekilme sonrasında ortaya çıktı.
4 / 4

Gün yüzüne çıkan mezar taşlarının üzerindeki yazıların yosunlarla kaplanıp, görünmez hale geldiği gözlendi. Mezarlığın ortaya çıkmasıyla birlikte Topalak Mahallesi sakinleri de yakınlarına ait olan mezar taşlarının başında dua etti. 'Drone' kamerayla havadan da görüntülenen mezarlık ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan Baraj Gölü

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ölülerimize işte bu kadar değer veriyoruz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğirdir Gölü için korkutan uyarı! 'Kritik seviyenin altında...'

Eğirdir Gölü için korkutan uyarı! 'Kritik seviyenin altında...'

'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'

'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'

'Zenginim' diye kandırdı! 8 yıl boyunca kabusu yaşattı

'Zenginim' diye kandırdı! 8 yıl boyunca kabusu yaşattı

The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu

The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu

Sultanhisar'da boğa güreşleri heyecanı

Sultanhisar'da boğa güreşleri heyecanı

Arabada sıkıştığını unuttu, kendini çekenleri tehdit etti: Kapat parçalarım

Arabada sıkıştığını unuttu, kendini çekenleri tehdit etti: Kapat parçalarım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.