HABER

Baraj gölüne düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

Baraj gölüne düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Van'ın Erciş ilçesinde, dün Mor Gedik Barajı gölüne düşerek kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Baraj göleti etrafından oynarken dengesini kaybederek suya düşen 7 yaşındaki Evin Çiçek'in bulunması için İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Çaldıran Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede arama tarama çalışması yapıyor.

Baba Esat Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, aramalarda şimdiye kadar bir sonuç alınamadığını söyledi.

Ekiplerin çalışmalarını durmaksızın sürdürdüğünü belirten Çiçek, "Ben barajın yukarısında otururken çocuklar burada oynuyorlarmış. Sonra bana bir telefon geldi, çocukların suya düştüğünü söyledi. Geldim baktım, bir çocuğum düşmüş ölmüş, diğeri de burada bekliyor, ağlıyordu. Suya atlayacaktım, millet beni tuttu, bırakmadı." dedi.

Evin Çiçek'in suya düştüğünü görerek babasına haber veren Baran Hangül ise araçla geçerken olayı gördüklerini kaydederek, "Ben çocuğu suda gördüm, kafası suyun üstüne çıktı ve tekrar suyun altına girip kayboldu." ifadesini kullandı.

Çiçek’in kuzeni Hakan Çiçek de dünden bu yana aranan kuzeninin bulunması için Allah'a dua ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Ramazan Bayramı öncesi indirim çadırlarına yoğun ilgiRamazan Bayramı öncesi indirim çadırlarına yoğun ilgi
Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildiSokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barajına çocuk düştü Erciş morgedik Van

En Çok Okunan Haberler

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Son dakika! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

AA duyurdu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'açlık grevini bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.