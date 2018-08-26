Baraj gölüne giren 15 yaşındaki kız boğuldu

Adnan AÇIKGÖZ/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Suna Gün (15), boğuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Berdan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için göle giren Suna Gün, suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardım için göle koştuğu sırada Gün, suyun içerisinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri, genç kızın cansız bedenine ulaştı. Gün’ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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