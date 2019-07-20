HABER

Baraj gölüne giren genç boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 21:11 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesindeki Höyük köyüne yakınlarıyla birlikte misafirliğe giden Hamza Zübeyir Şengül (15), sıcak havadan bunalarak girdiği Karakaya Baraj Gölü'nde boğuldu.

Baraj gölüne giren genç boğuldu

Erkan BAY/BASKİL (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Baskil ilçesindeki Höyük köyüne yakınlarıyla birlikte misafirliğe giden Hamza Zübeyir Şengül (15), sıcak havadan bunalarak girdiği Karakaya Baraj Gölü'nde boğuldu.
Olay akşam saatlerinde Höyük köyüne meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte misafirliğe giden Hamza Zübeyir Şengül, iddiaya göre ağabeyiyle birlikte serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi. Şengül, gölde yüzdüğü sırada akıntıya kapılarak kayboldu. Ağabeyinin ihbarıyla olay yerine AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıçlar ve sağlık görevlileri sevk edildi. Dalgıç polisler baraj gölünde yaptıkları aramada, Şengül'ün cansız bedenine ulaştı. Şengül'ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Baraj gölüne giren genç boğulduBaraj gölüne giren genç boğuldu

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldıİsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Kocaeli’deki kadın cinayetinde 2 tutuklamaKocaeli’deki kadın cinayetinde 2 tutuklama
Maden ocağında 2 ay önce işe başlayan genç, traktörün devrilmesiyle öldüMaden ocağında 2 ay önce işe başlayan genç, traktörün devrilmesiyle öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Hücum yeleği ve kalaşnikofla dehşet saçmıştı! Karar verildi

Hücum yeleği ve kalaşnikofla dehşet saçmıştı! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü'nde 14 katlı binada dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.