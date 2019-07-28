Baraj gölüne giren genç boğuldu

Mehmet SEZGİN/BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Mustafa Kılınç (19), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Çatak mevkiinde meydana geldi. Arkadaşları ile bölgede piknik yapan Mustafa Kılınç, iddiaya göre sıcak havadan bunalarak baraj kıyısındaki sazlık suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Kılınç gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine su altı arama kurtarma polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Kılınç’ın cansız bedeni otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

