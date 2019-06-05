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Baraj gölüne giren Suriyeli genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

Baraj gölüne giren Suriyeli genç boğuldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli genç hayatını kaybetti.

Akrabalarıyla piknik yapmak için Sarımsaklı Barajı'na gelen ve serinlemek için suya giren 14 yaşındaki Suriyeli Abdulnaim El Hatip, bir süre sonra gözden kayboldu.

Genci kurtaramayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri, aramalar sonucunda Abdulnaim El Hatip'in cansız bedenine ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Kayseri Suriyeli genç

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